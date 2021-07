Esta noche llega Dire Straits a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Dire Straits. La banda de rock británica formada en Londres en 1977, que tocó hasta 1995 y fue uno de los grupos musicales que más discos vendió en el mundo, será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Money For Nothing, Sultans Of Swing, Lady Writer, Brothers In Arms, Twisting By The Pool, Heavy Fuel, Calling Elvis, Romeo And Juliet, So Far Away, Tunnel Of Love y Walk Of Life, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme banda.