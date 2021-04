Esta noche llega Air Supply al especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Air Supply. Se trata del dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1973.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Lost In Love, Just As I Am, Lonely Is the Night, Making Love Out Of Nothing At All, Goodbye, All Out Of Love, Even the Nights Are Better, The One That You Love, Without You, Sweet Dreams y Every Woman In The World, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme banda de la música internacional.