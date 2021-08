Esta noche llega Jason Derulo a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Jason Derulo. El cantante, compositor y bailarín estadounidense, que escribió canciones para varios artistas, será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Don't Wanna Go Home, Swalla, Savage Love, Love Not War, What If, Want To Want Me, Fight For You, Whatcha Say, Try Me, Say You Will, Take You Dancing, LifeStyle y Colors, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme artista.