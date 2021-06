Esta noche llega Cher a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Cher. La cantante, actriz, y celebridad televisiva estadounidense, a quien llaman la "Diosa del Pop", será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como I Got You Babe, Take Me Home, The Shoop Shoop Song, Just Like Jesse James, Walking in Memphis, Believe, One By One, If I Could Turn Back Time, All or Nothing, Strong Enough y Heart Of Stone, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme artista.