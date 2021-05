Alanis Morissette, protagonista de lujo del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana a la noche le toca el turno a una de las cantantes más exitosos: Alanis Morissette. La artista canadiense que también es guitarrista, compositora, productora y actriz, y tiene una gran trayectoria musical y cosecha éxitos desde 1990, será la protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Head Over Feet, Hands Clean, Ironic, Everything, Underneath, Thank U, Hand In My Pocket, You Learn, Precious Illusions, You Oughta Know, All I Really Want, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para mañana, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme estrella de la música internacional.