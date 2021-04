Mañana llega Fleetwood Mac a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana le toca el turno al grupo británico Fleetwood Mac. La banda nacida en 1967 en Londres, que a lo largo de su carrera ha sufrido constantes cambios en su alineación y ha tenido diversos períodos de popularidad, fue fundada por los vocalistas y guitarristas Peter Green y Jeremy Spencer, el bajista Bob Brunning y el baterista Mick Fleetwood. Es por ello que será la protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Dreams, Everywhere, Gypsy, You Make Loving Fun, Don't Stop, Rhiannon, Big Love, Go Your Own Way, Little Lies, The Chain y Seven Wonders, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para mañana, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme banda de la música internacional.