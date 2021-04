Mañana llega Maroon 5 al especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana le toca el turno a Maroon 5. Se trata de la legendaria banda de pop rock​ estadounidense que se formó originalmente entre 1994 y 1995 como Kara's Flowers, mientras sus integrantes cursaban la secundaria.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Makes Me Wonder, She Will Be Loved, Won't Go Home Without You, This Love, Payphone, Maps, Animals, Sugar, Sunday Morning, Girls Like You y Moves Like Jagger, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para mañana a la noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme banda de la música internacional.