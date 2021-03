Jamiroquai, el especial de esta noche en Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Jamiroquai. El grupo británico de funk y acid jazz que incluye matices de música disco y sonoridades de electrónica, que fue formado en 1992 por su líder Jason "Jay" Kay, será el protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Alright, Love Foolosophy, Cosmic Girl, Seven Days In Sunny June, Deeper Underground, Runaway, Space Cowboy, Supersonic, Virtual Insanity, When You Gonna Learn y You Give Me Something, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme banda de la música internacional.