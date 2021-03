Estudio Yacoub lanza una nueva torre de departamento con amplias terrazas y cúpula vidriada

ESPACIO PATROCINADO

La ciudad se expande y Estudio Yacou lanza un proyecto de 14 plantas, de alta categoría y con estilo moderno y un giño a la arquitectura neoclásica, se comercializa “de pozo” en 17 y 60.

Departamentos de uno y dos dormitorios con amplios balcones, terrazas que ofrecen las dimensiones de patios con parrilla incluida, una cúpula vidriada con espacios de uso común, terminaciones de primera categoría en todos los ambientes. Y un entorno ideal para quienes buscan habitar un barrio sin alejarse de los centros comerciales del casco urbano . En la esquina de 17 y 60 se levantará un edificio con todas esas características. Una nueva atracción inmobiliaria que ya se comercializa a un ritmo sorprendente sin que siquiera se haya movido un ladrillo.

Todo concebido, según la arquitecta responsable del desarrollo, con una idea urbanística definida: la de crear entorno, la de adaptarse al lugar donde se construye y a la vez generar una marca que empiece a identificar a la zona.

En este caso se trata de un proyecto de Estudio Yacoub diseñado con todas las posibilidades que ofrece una esquina de una zona que podría definirse en transición entre el microcentro de la ciudad y el primer anillo de barrios que tienen el atractivo de estar dentro del casco histórico. A apenas 500 metros de calle 12, una de las zonas comerciales por excelencia, pero a la vez a dos cuadras de la Plaza Hipólito Yrigoyen, muy cerca del Parque Saavedra y en camino hacia el barrio del Parque Castelli.

“ La arquitectura no se trata, cuando la intención es crear una marca en función del contexto, de hacer el mismo edificio en todas partes”, dice como declaración de principios Viviana Yacoub , la desarrollada de la idea, responsable de Estudio Yacoub.

Y marca la diferencia, como ejemplo, con la Torre Vetro, su proyecto emblema que se erigirá a 50 metros de Plaza Moreno. O con otro desarrollo de 56 entre 18 y 19, “donde hacemos un edificio más chico con hormigón visto y con madera, porque la zona da para eso. Hay que saber leer la cuadra y darle identidad a la ciudad, porque si no se repiten y eso no es hacer arquitectura”.

En el caso de 17 y 60, el diseño aprovecha una de las últimas incorporaciones del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COU): un aterrazado escalonado después de los 30 metros que permite que los edificios de altura no obstruyan el ingreso del sol hacia la calle.

“ Es una modificación muy interesante porque después de esa altura (el noveno o décimo piso) los edificios tienen que retranquear un metro y medio. Eso genera la posibilidad de asolamiento en las calles para que no queden oscuras, como se ve en algunas zonas de Buenos Aires”, explica Yacoub.

Pero la arquitecta insiste con la necesidad de “generar entorno” y adaptarse a la zona en la que se va a trabajar. “En una esquina como 17 y 60 no podés hacer un edificio pesado o que no sea luminoso, hay que aprovechar lo que tenés”.

Y con esa premisa, a la hora de diseñar la torre se trabajó en una reinterpretación de las cúpulas neoclásicas de la ciudad, esta vez, en clave moderna, transparente y aterrazada.

“ Eso genera terrazas increíbles y departamentos de primera categoría que al frente tienen todos balcones terrazas que dan toda la vuelta a la esquina”, explica como si estuviera mostrando los planos.

Pero profundiza en ese concepto: “De afuera se ve como un edificio muy moderno con un toque neoclasico, elegante y monumental . Tenemos la línea municipal que nos marca el límite desde el cual se pueden hacer voladizos de un metro y medio sobre la línea municipal. Y ahí lo que hice es mover la linealidad, generando entrantes y salientes que le dan un movimiento a la estructura y posibilitan las terrazas de mayor o menor tamaño acorde a cada ambiente.

El edificio tiene previsto cuatro departamentos por planta con 14 niveles. “En ese sentido sí es parecido a la Torre Vetro, con muchas unidades funcionales y con locales abajo. Muchos departamentos de uno y dos dormitorios con un penthouse arriba” , enumera. Y agrega que cuenta además con amenities con quinchos cerrados y abiertos.

Yacoub también avanza sobre la idea de adaptarse al entorno y piensa en las necesidades de La Plata, como ciudad capital. “Lo que quiero es hacer para La Plata son edificios importantes, porque la arquitectura no se trata, cuando querés crear una marca, de repetir un mismo edificio en todos los lugares de la ciudad. Hay que diseñar en función del contexto”.

Y para este caso habla de la avenida y de la cercanía con calle 12, una zona muy buscada según el termómetro diario que ofrece el mercado inmobiliario.

Los mejores departamentos son los de dos ambientes ya que cuentan con una terraza en la que se puede tener hasta una parrilla o aprovecharse como un patio. “Es como tener una casa ahí arriba, con la comodidad y seguridad que ofrece un edificio de departamentos”, explica como concepto. Pero los espacios abiertos son el gran atractivo. También las unidades funcionales de un dormitorio cuentan con un lugar abierto.

ALTA DEMANDA

La aceptación en el mercado fue automática. Apenas el proyecto empezó a ser publicitado en las redes del Estudio, comenzaron las consultas y las reservas. “El proyecto y la ubicación resultaron muy atractivos, tanto que aunque todavía no lo empezamos a hacer ya vendimos el 50% del edificio con valores de compra desde 46 mil dólares.”, cuenta Yacoub.

“ La inversión es de cuatro millones de dólares y se vendió desde pozo”, dice usando el modo de expresar que el proyecto aún no empezó a construirse . En este caso aún hay familias viviendo en el lugar. “La gente lo que nos dice es que más allá del proyecto y la ubicación, les da tranquilidad que somos una empresa de muchos años”, analiza la responsable de la idea.

Para la arquitecta “es interesante” porque hubo una baja en el costo del metro cuadrado. “Es muy interesante para invertir porque después se puede vender mucho más alto. Los 46 mil dólares representan un valor relativamente accesible para el tipo de departamentos que son, de alta categoría”.

Detalla entonces que los pisos interiores son de porcelanato símil madera, cuyo valor es casi el doble que el común y la terminación de los muebles de la cocina es de en un gris laqueado. “Le damos categoría porque hacemos arquitectura sin que sea mucho más caro que un edificio de categoría estándar”.

ALTURAS Y CLAUSTROS

Desde su concepción arquitectónica, Viviana Yacoub tiene una mirada algo crítica respecto de la historia de la ciudad. “Tenemos una basta llanura que daría para desarrollar ciudades diferentes respecto a lo que son las manzanas. Pero el diseño que Dardo Rocha importó de Europa es de calles angostas y con claustros en el corazón de manzana, lo cual es acertado para una zona que entonces estaba marcado por las guerras”.

La arquitecta sostiene que La Plata, por formar parte de una llanura, podría tener un parcelamiento diferente, como el de Estado Unidos, donde no hay corazón de manzana, los lotes son amplios y no hay necesidad de medianeras, lo cual facilita la construcción de edificios importantes.

“ La medianería es costosa y genera riesgos de derrumbes en las excavaciones, y las quejas de los vecinos que lo sufren en sus patios. Esas cuestiones no existirían si la ciudad se hubiera pensado de otra manera. El desarrollo hubiera sido mucho más interesante”, analiza y cree que algo por el estilo se puede intentar hacia el norte o el sur del distrito.

Afirma que “cuando haces un desarrollo de un loteo estás generando una trama nueva, y la conexión de esa trama con la ya existente puede modificarse”, pero habla de una limitación en la zona de City Bell por la existencia de los caminos Centenario y Belgrano.

Para Yacoub, los cambios que se apliquen al COU en el futuro debieran ofrecer una liberación a los límites de altura en las avenidas, porque “14 pisos no es una altura, en el mundo no existe. Entonces, La Plata es una ciudad hermosa, pero no se la pensó a futuro como a otros lugares, como Puerto Madero, donde los edificios son cada vez más altos para poder ver el río”.

Para explicarlo hace un poco de historia: “En los 90 lo que pasaba en La Plata era que por ejemplo en zona norte, 34 entre 4 y 5, se tomaba un lote de 20 metros de ancho por 30 de fondo y como la cantidad de pisos que daba era de 16, se los hacía. Pero eso no tiene sentido, porque son barrios donde viven familias en casas bajas, que de pronto se encontraban con semejantes torres al lado, después se fue ordenando

“ Pero una liberación en las avenidas es algo que no tienen que ver con la especulación inmobiliaria, sino que responde a una necesidad de la gente, ya que la inversión en ladrillos sigue siendo rentable”, agrega.

Aclara, de todos modos, que está de acuerdo con las limitaciones de altura en el resto de las calles que no son avenidas. “Fundamentalmente por el tema del asolamiento, para que no se generen calles oscuras en una ciudad como la nuestra, que en realidad es un paradigma del paisajismo, arbolada y con sus plazas cada seis cuadras como no existe en otros lugares”.