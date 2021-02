ESPACIO PATROCINADO

La pandemia ha trastocado al país y el mundo: transitamos la era de la incertidumbre. Ningún Gobierno puede eliminar esa incertidumbre, pero algunos aprendieron a administrarla. El nuestro, en cambio, la potencia con promesas incumplidas y decisiones revertidas.

La incompetencia del Gobierno plantea enormes desafíos a la oposición. Desde el radicalismo hemos aportado alternativas para enfrentar al coronavirus (testear, rastrear y aislar), sostener la educación (abrir las escuelas con protocolos de seguridad) y poner en marcha la economía. El Gobierno solo empezó a escucharlas cuando la ciudadanía las hizo suyas.

En la provincia de Buenos Aires, las y los radicales hemos asumido el compromiso de protagonizar el futuro, fortaleciendo al partido para liderar una amplia coalición opositora.

Para eso impulsamos a Maximiliano ABAD y a Érica REVILLA como Presidente y Vicepresidenta del radicalismo bonaerense, a Gastón MANES como Concejal Nacional y a María Luisa STORANI como delegada al comité Nacional.

Las listas de Adelante Buenos Aires representan los valores indispensables para enfrentar este ciclo. Sus integrantes combinan juventud y experiencia, ideas y gestión, trabajo y representatividad.

Militamos por una Unión Cívica Radical fuerte y con vocación de poder. Aspiramos a superar la decadencia Provincial y gobernar una Buenos Aires moderna y productiva. ¡Adelante!

INTENDENTES / Alejandro Federico (Suipacha), Javier Olaeta (Arrecifes), Claudio Rossi (Rojas), Daniel Cappelletti (Brandsen), Gonzalo Peluso (Magdalena), Calixto Tellechea (Ameghino), Miguel Fernández (Trenque Lauquen y Pdte. Foro de Int. UCR), Victor Aíola (Chacabuco), Salvador Serenal (Lincoln), Erica Revilla (Gral. Arenales), Osvaldo Dinapoli (Gral. Belgrano), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Arnoldo Harispe (Lezama), Esteban Reino (Balcarce), Juan José Fioramonti (Lobería), José Castro (Monte), Maximiliano Suescun (Rauch), José Rodríguez Ponte (Gral. Lavalle), Esteban Santoro (Gral. Madariaga), Miguel Lunghi (Tandil), Raúl Reyes (Cnel. Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina), Martín Randazzo (Gral. Lamadrid), Gustavo Notararigo (Saavedra), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Ramón Capra (Gral. Alvear), José Luis Salomón (Saladillo).

DIPUTADOS PARLASUR / María Luisa Storani.

DIPUTADOS NACIONALES POR BUENOS AIRES / Fabio Quetglas, Josefina Mendoza, Carlos Fernández, Karina Banfi, Miguel Bazze, Sebastián Salvador.

SENADORES Y DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES / Emiliano Reparaz (S), Agustín Maspoli (S), Leandro Blanco (S), Flavia Delmonte (S), David Hirtz (S), Alejandro Celillo (S), Maximiliano Abad (Pdte.. Bque. JxC Diputados BA), Sandra París (D), Valentín Miranda (D), Alejandra Lorden (D), Emiliano Balbin (D), Vanesa Zuccari (D), Diego Rovella (D), Melisa Greco (D), Anahí Bilbao (D).

Daniel Salvador (Pdte. Comité PBA - Ex Vicegdor. PBA), Elva Roulet (Ex Vicegdora. PBA), Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario Nac.), Mariano Mugnolo (Ex Sec. Legislativo Senado BA), Ramón Naveiro (Ex Prosecretario HCD Nación), Ricardo Campero (Ex Sec. de Comercio Rep. Arg.), Agustín Campero, Gastón Manes (Cdato. a Convencional Nacional).

JUVENTUD RADICAL BUENOS AIRES / Martín Borrazas (Pdte.), Melisa Juarez (Vicepdta.), Paula Dusso (Vicepdta. II), Luciano Ripoll (Sec. Gral.), Manuel Silva (Delegado al Comité PBA), Lucio Vera (Delegado al Comité PBA Sup.), Adrián Bufoni (Sec. de Acción Política), Rosario Galland (Sec.a Administrativa), Lucio Paciaroni Furno (Sec. Provincial de Acción Política - Congreso JR BA), Trinidad Barda Schell (Delegada a la JR Nac.), Nicolas Tumminaro (Delegado a la IUSY JR Nac.).

Primera Sección

CAMPANA / Luis Gómez (Concejal), Karina Sala (Concejal), Romina Buzzini (Concejal).

ESCOBAR / Leandro Sezella (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Diego Castagnaro (Concejal - Cdato. Delegado Comité Nac.), Roberto Domato (Cdato. Vocal), Gabriela Stewart Usher (Cdata. Vicepdta. Comité Distrito), Daniel Bongiolatti (Cdato. Vocal), Ana Potaschek (Cdata. Vocal), Ruth Coletes (Cdata. Vocal), Pancho Orellano (Cdato. Vocal), Susana Bustamante (Cdata. a la Convención Provincial), Coyon Iglesias (Concejal MC), Carlos Henn (Cdato. Vocal), Aldo Perusso (Cdato. Vocal), Milena Paz (Cdata. Pdta. JR), Adrián Leonardi (Pdte. JR MC).

GRAL. LAS HERAS / Evar Marcelo Cardinale (Sec. Gral. Comité UCR Las Heras), Oscár Fredes (Pdte. Comité Distrito), Graciela Baca (Concejal), Mario de Rose, Guillermo Arozarena.

GRAL. RODRIGUEZ / Santiago Nino (Sen. MC), Sandra Corveto (Pdta. Comité Distrito), Francisco Pin (Concejal), María Klajnber (Concejal), Juan Carlos Zavagna (Concejal), Karina Mitre (Concejal).

GRAL. SAN MARTIN / Daniel Dieguez (Convencional Provincial), Néstor Figarola (Vocal), Analía Di Leo Davalo (Vocal Titular Comité PBA), Manuel Azocar (Vocal), Ester Torres (Vocal), Nora Arana (Convencional Nac.), Raúl Rodriguez (Convencional Provincial), Andrés Petrillo.

HURLINGHAM / Guillermo Capdevila, Silvia Vázquez, Rodolfo Vázquez, Alicia Wolpers, Daniel Ferreiro, Ariel Chayan, Alicia Maldonado, Gimena Lorca, Martín Caramella, Andrés Meli, Lorena Schepis, Valeria Chayan, Fernando Cuerda, Marcela Serafini Carlos Pino, Eduardo Aveledo, Gimena De Vincenti, Luis De Vincenti, Julio Aubain, Alejandra Cano, Daniel Ball, Mónica Lorca, Bruno Blasotta.

ITUZAINGÓ / Ricardo Sequeira (Convencional), Liliana Telli (Convencional), Graciela Milla (Convencional), Antonio Nuñez (Pdte. Comité Distrito MC), Pablo Brizuela (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Graciela Kessel (Concejal MC).

JOSÉ C. PAZ / Julio Rodriguez (Pdte. Comité Distrito, Concejal), Haroldo Villafranca (Concejal), Belén Miño (Pdta. JR), José Domingo Zarza (Pdte. Comité Distrito MC), Ricardo "Cafe" Rodriguez (Pdte. Comité Distrito MC), Eduardo Cardone (Pdte. Comité Distrito MC), Patricia Romero, Graciela Godoy, Olga Palacios, María Rosa Miranda, Daniel Fernández, Hugo Aválos, Alicia Leon Villagra, Paula Rodríguez, Erika Motevegna.

LUJÁN / Rubén D. Rampazzi (Int. MC), Alberto Luccon (Sec. de Salud MC), David Cusa (Convencional Nac.), Fernando Casset (Pdte. Comité Distrito), Dardo Sonnemberg (Concejal), Carlos P. Perez (Concejal MC), Javier Casset (Concejal MC), Hilda Colombo (Consejera Escolar), María Tartaglia (Ex Dir.a Museográfico Udaondo), Carlos Patetta (Concejal MC), Carlos Romero (Sec. Gral. Comité Distrito).

LUJÁN / Ezequiel Pérez Naveiro (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Ricardo Curone (Sec. de Gob. MC), Alberto Trisciuzzi (Concejal), Silvina Mendoza (Concejal), Marcela Cavalli (Consejera Escolar), Romina Russo (Cdata. Convención Nac.) Juan Mallia (Dir. de Obras Públicas MC).

MALVINAS ARGENTINAS / Alfredo Osmar Cabrera, Graciela Aguilar (Cdata. Pdta. Comité Distrito), Román Reynoso (Cdato. Convencional), Lidia Gómez Morel (Cdata. a Convencional Provincial), Héctor Rolon (Convencional MC), Raúl Marciano (Ex Cdato. a Int.), Gisela Lamas, Amalia Neira, María Estela Vega, Silvina Carolina Fraga, Victor Martín.

MARCOS PAZ / Luis Domenianni (Sec. de Prensa Senado BA MC), Juan Carlos Rossi.

MERCEDES / Jorge Contin, Sofia Marino, Ana Luna, Maximiliano Sheehan, Juan Francisco Lombardo, Guillermo Killmeate, Julia De Paola.

MERLO / Claudia Romero (Pdta. Comité Distrito), Sergio "Coco" Arebalo (Cdato. al Plenario del Comité PBA), Gabo Depaulo (Pdte. JR), Omar Quintana (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Natalia Ledesma (Cdata. a Vicepdta. Comité), Miguel Orellana (Convencional Provincial), Joana Rivero (Pdta. JR MC).

MORENO / Joaquín "Pipi" Nogueira (Pdte. Comité Distrito), Jorge Kartofel, María Dolores Fabregas (Concejal), Mariel Panaia (Vicepdta. Comité Distrito), Stella Molina (Asesora HCD).

MORÓN / Osvaldo Almeida (Convencional Provincial), Sandra Di Sanzo, Natalia Popolizio, Emilia Adrover, Hilda Rodriguez Ayorroa, Rosa Orsomarso, Silvina Samparisi, Daniel Pereyra, Martin Dolhagaray, Esteban Gabino, Rolando Moretto, Carlos Legorburu, Eduardo Espinosa Güerci.

NAVARRO / Alfredo "Cacho" Castellari (Int. MC), Natali Mateo (Concejal), Alicia Odriozola (Concejal), Mariana Tueso (Concejal), Lila Merlo (Concejal), Diego Castellari (Convencional), Carlos De Lamadrid, Chito Natalini, Alejandro Rey, Federico Ibarra, Diego Conde.

PILAR / Mariel Rios (Concejal), Cladia Zakhem (Pdta. Comité Distrito - Concejal), Emilio La Greca (Vicepdte. UCR Pilar), Lautaro Lucas (Pdte. JR), Daniel Lopez, Nilda Martes, Manuel Quintana, Bruno Moreno, Celeste Rojas, Javier D´agostino, Mara Fernández, Carolina Zakhem, Mateo Tomkowicz.

SAN FERNANDO / Claudio Alfonsín (Pdte. Comité Distrito MC), Adrián Castro (Concejal), Ivana Amante (Concejal), Sergio Salas (Concejal MC), Gloria Gutierrez (Concejal MC), Correntino Fernández (Concejal MC), Doelia Taboada (Concejal MC), Raúl "Topo" Luna (Concejal MC), Marcela Pires (Concejal MC), Evangelina Pereyra (Vicepdta. Comité Distrito), Fernando Garabani (Pdte. Comité MC), Daniel Silva (OTR), Tomy Creado, Hernan Almiron, Gustavo Iglesias.

SAN ISIDRO / Elsa Llenderrozas (Cdata. a Convencional Nac.), Guido Alvarado (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Mirta Abriata (Cdata. a Convencional Provincial), Carlos Juncos (Concejal), Gabriel Estoroni (Concejal), Jorge Alvarez (Concejal MC), Carlos Spallazo (Concejal MC), Horacio Barreiro (Subsec. de Trabajo PBA MC), Miguel Cruzaleghi, Horacio Todoli.

SAN MIGUEL / Patricia Ledesma (Pdte. Comité Distrito), Osvaldo Rearte (Vicepdte. Comité Distrito), Luis Ferre (Convencional Provincial).

SUIPACHA / Néstor Taborda, Nery Boquin, Raquel Harosteguy, Enrique Cross, Silvia Braghi, Javier Menay, Magdalena Kelly, Jorge Kelly, Leonardo Osimani.

TIGRE / José A. Recio Dip. Nac. (MC), Magalí Serrano, Gustavo Amante, Quiroga Jorge, Eddy Barrera, Juana Barrera, Amancio Akle, Eduarda Alomo, Héctor Pujal, Graciela Boades, Omar Moreno, Ruben Storani, Luciano Dos Santos (Convencional Provincial), Lorenzo Lezama (Vocal Comité Distrito).

TRES DE FEBRERO / Sebastián Pereiro (Pdte. UCR Tres de Febrero), David Cejas (Concejal), Natalia Fernández (Concejal), Marcelo Bello (Concejal), Analía Di Leo (Cdata. a Comité PBA), Ayelén Berton (Cdata. a Comité PBA), Silvia Fernández, Rubén Guido, Julián Belllo, Juan Fermin Bello, Carlos Fernández, Damián Rodriguez, Osar Montenegro, María Marcelina Hauser, Roberto Flores, María Adela Oliveira, Luis Madariaga, Damian Iuzzolino, Marta Novillo, José Vicario, Ariel Collia, Germán Cazeres, Octavio Montenegro.

VICENTE LOPÉZ / Germán Krivocapich, Analía Continente, Rubén Fernández, Luis Gonzalez, Mariano Grandamarina.

Segunda Sección

ARRECIFES / Javier Braña (Concejal MC), Mónica Lorenzo (Concejal MC), María Rosa Corral (Concejal), Valeria Di Giovanni (Cdata. a Delegada Provincial JR), Franco Reyna, Guillermo Di Giovani, Juan C. Casal, Soledad Martínez, Fernando Marino (Concejal).

BARADERO / Marcelo Daubian (Cdato. a Convencional Nac.), Walter Ocampo (Pdte. Comité Distrito MC), Verónica Pena (Concejal), Fernanda Della Sala (Consejera Escolar), Lujan Bartonek, Martín Genoud (Concejal).

CAPITÁN SARMIENTO / Daniel Ricardo Biain (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Sandra Solaro (Cdata. Vicepdta. Comité Distrito), Alicia Girard (Cdata. Tesorera), Juan Sotto (Cdato. Sec. Gral.), Hugo Russell (Pdte. Comité Distrito), Ofelia Ferrario (Cdata. Vocal), Norberto Manzini (Cdato. Vocal), María Alejandra Daniele (Cdata. Vocal), Eduardo Solaro (Cdato. Vocal), Dora Cocholilo (Cdata. Vocal), Rodolfo Cruz (Cdato. Vocal Sup.), Evangelina Manzini (Cdata. Vocal Sup.), Domingo Oviedo (Cdato. Vocal Sup.), Julieta Ferraza (Cdata. Vocal Sup.), Victor Giordano (Cdato. Vocal Sup.), Germán Fraga (Sec. Gral. UCR Capitán Sarmiento), Irma Mollar (Cdata. Convencional Provincial), Luis Ejarque (Cdato. Convencional Provincial), Carolina Peralta (Concejal).

CARMEN DE ARECO / Laureano Moncho Noutary (Pdte. Comité Distrito), Victor Hugo Juri (Cdato. a Pdte. Comité Distrito), María Graciela Burgio (Cdata. a Vicepdta. Comité), Virginia Pasarello (Sec.a de Bque. JxC Carmen de Areco), Marcela Eliana Gini (Concejal), Santiago Nicolás Mc Dermott (Concejal y Convencional), Zunilda Emilce Massobrio (Consejera Escolar).

COLÓN / Rubén Oscar Diaz (Int. MC), Gerardo Alfredo Morales (Int. y Dip. Provincial MC), Alberto Centanni (Int. MC), Gerardo Rubén Velázco (Pdte. Comité Distrito), Guillermo Alonso, (Vicepdte. Comité Distrito), María Guadalupe Lucich (Sec.a Gral. UCR Colón), Claudia Necco (Concejal), Gladys Sospetto (Concejal), Jorge Luis Simonella (Concejal), Carla Barbieri (Cdata. Comité PBA Sup.).

EXALTACIÓN DE LA CRUZ / Carlos Ramirez (Pdte. Comité Distrito), Verónica Ludwig Dreier (Concejal), Graciela Avalos (Cdata. Vicepdta. Comité Distrito), Luis Mantaras (Cdato. Sec. Gral.), Tomás Abrigo (Cdato. Vocal), Noemí Luchtenberg (Cdata. Vocal), Mariela Gigaglia, (Cdata. Vocal), Roberto Kunch (Cdato. Vocal).

PERGAMINO / Victoria Martínez White (Concejal), Diego Basanta (Concejal), Martha Pomar (Consejera Escolar), Sergio Tressens (Convencional Provincial), Juan Manuel Batallanez (Convencional Provincial).

RAMALLO / Sandra Giorgini (Pdta. Comité Distrito), Silvio Gaeto (Sec. de Gob.), Soledad Agotegaray (Sec.a de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud), Paula San Filippo (Subsecretaría de Niñez, Género y Diversidad), Cesar Costoya (Delegado Municipal de Villa Ramallo), Julián San Filippo (Dir. de Juventud), Sergio Costoya (Concejal - Pdte. del HCD), Leonel Amaya (Sec. Legislativo HCD), Diego Diaz (Concejal - Pdte. de Bque.), Fernando Rizzi (Concejal), Claudio Moreira (Delegado Municipal El Paraíso).

ROJAS / Leonardo Armellini (Pdte. HCD), Diego Perez (Pdte. Bque. HCD), Marianela Barzaghi (Pdta. Consejo Escolar), Daniel Boyera (Pdte. Comité Distrito), Cristian Ford (Sec. de Gob.).

SALTO / Fernando Blazevich (Pdte. Comité Distrito), Stella Sterpetti (Vicepdta. Comité Distrito), Jorgelina Acevedo (Concejal - Pdta. de Bque. JxC Salto), Esteban Acevedo (Concejal), Claudia Colella (Concejal), Lucas Mich (Concejal), Ariel Paez (Concejal), Stella Acuña (Sec.a de Bque.), Leopoldo Muza (Consejero Escolar), Claudia Vidal (Consejera Escolar), Carlos Rojo (Vocal), Stella Ilvento (Inspectora Jefa Distrital MC).

SAN ANDRÉS DE GILES / Mónica Naser (Pdta. Comité Distrito), Juan Alberto Civerra (Comisión Directiva), Ramona Maciel (Mujeres UCR San Andres de Giles), Romina Bondino (Mujeres UCR San Andres de Giles), Claudia Barbato (Mujeres UCR San Andres de Giles), Sabrina Mosca (Cdata. Pdta. Comité Distrito).

SAN ANTONIO DE ARECO / Margarita Molina (Consejera Escolar), Juan Pablo Pavone (Consejero Escolar), Leonardo Perea (Pdte. Comité Distrito), Nélida Passaglia (Cdata. Vicepdta. Comité Distrito), Verónica Morgan (Concejal), Marcelo Pereyra (Concejal), Roberto Fernández (Concejal), Fernando Fernández (Concejal MC), María Luisa Masari, Eduardo Jorgan, Gabriela Morrow, Graciela Pelossi, Marcelo Payote, Ana María Vincas, Encarnación Pascual, Eduardo Fuzari, Silvia Fuzari, Armando Laplacette, Mariana Rochaix, Julio Di Prinzio, Ángel Di Prinzio, Ricardo Aragone, Juan Pablo Rochaix, Lorenzo Fagan, Luis Urquiza, Marta Bincaz, Daniel Marchi, Mario Rodriguez, Martin Rodriguez Rochaix.

SAN NICOLÁS / Marcelo Dileo (Pdte. Comité Distrito y Sen. BA MC), Julio Charre (Cdato. a Pdte. Comité), Silvana Maldonado (Cdata. a Vicepdta. Comité), Julio Pasqualin (Concejal).

SAN PEDRO / María Elisa Ferraro (Concejal), María Jose Mora (Pdta. Comité Distrito), Martin Pando (Concejal), Alejandro Donatti (Concejal), Ivana Vitali (Sec.a Legislativa HCD San Pedro), Paola Basso (Subsec.a Legal y Técnica), Jorge Mac Inerny (Delegado de Santa Lúcia), Marisa Corvalan (Coord.a en Dir. Cultura San Pedro), Silvana Brambilla (JR San Pedro).

ZÁRATE / Ricardo Ferreyra (Dip. Provincial MC), Desbouts Onofre (Pdte. Comité Distrito MC), Tomás Blanco (Pdte. Comité Distrito MC), Ángel Lavie (Concejal MC), Norberto Toncovich (Pdte. Comité Distrito MC - Concejal), Leonardo Vandenbosch (Pdte. Comité Distrito), Jeremias Conti (Pdte. JR), Carlos Bordachar (Vicepdte. Comité - Cdato. a Pdte.), Marianela Castiglione (Cdata. Vicepdta.), María Elena Gallea (Sec.a Gral. Comité - Concejal Pdte.. Bque. Cambiemos - Cdata. Vocal Comité PBA), Irene Guehenneuf (Concejal), Silvana Lorena Bustos (Concejal), Graciela Cejas (Sec.a de Bque. HCD), Pedro Rios (Vicepdte. Consejo Escolar), Damián Giorno (Consejero Escolar), Ileana Alitta (Consejero Escolar), Analía París (Convencional Provincial - Cdata. Tesorera), Marisa Minorini (Tesorera), Carlos Baigorria (Pdte. Subcomité Lima), Nerina Costa (Sec.a Gral. JR), Ivan Zimmerman (Cdato. Pdte. JR), Camila Mendieta (JR), Julieta Mendieta (JR), Agostina Chiarani (JR), Victor Giurlando (JR), Nicolas Montero (JR), Daiana Rios (JR), Lucero Lugo (JR), Franceso Cuadra (JR), Dorian Saucedo (JR), Gina Quevedo (JR), Ariana Juarez (JR), Daira Mercuri (JR), Milagros Pizzatti (JR), Santiago Rodriguez (JR), Leila Rojas (JR), Zoe Cajide (JR), Fausto Uffert (JR), Jeremias Baumgart (JR), Victoria Santa Cruz (JR), Brenda Hermosilla (JR), Brisa Hermosilla (JR), Victoria Murray (JR), Sofia de la Peña (JR), Felicitas Cermelli (JR), Mailen Kozdon (JR), Guadalupe Almada (JR), Amir Ruiz DIaz (JR), Milagros Friedich (JR), Agustin Caston (JR), Ignacio Chantiri (JR), Sebastian Javier Lopez (JR), Flavia Scolieri (Cdata. Vocal), Federico Videla (Cdato. Vocal), Horacio Videla (Convencional Provincial Sup.), Nelida Goyena (Cdata. Vocal), Marta Bigarella (Cdata. Vocal), Susana Leanza (Cdata. Vocal), Nilda Martig (Cdata. Vocal) Jose Horacio Ibar (Cdato. Vocal), Mirta Reignier (Cdata. Vocal), Vilma Magiantini (Cdata. Vocal), Facundo Scruglie (Cdato. Vocal) Andres Piccoli (Cdato. Vocal), Mirta Semple (Cdata. Vocal), Silvina Paiz (Cdata. Vocal), Delia Ancherama (Vocal), Ricardo Berjecio (Concejal MC), Zulma Deleglise (Vocal Subcomite Lima), Pineda Fabio (Pdte. Subcomité Lima MC y Sec. Gral. Subcomité de Lima), Marina Pradere (Vocal Subcomite Lima), Nora Yofre (Vocal Subcomité Lima) Esteban Nuñez (Vicepdte. Subcomite Lima), Alicia Avalos (Vocal Subcomite Lima), Antonio Graziano (Pdte. Subcomite Lima MC), Maria Carlina Ballerini (Vocal Subcomite Lima), Carlos Ballerini (Vocal Subcomite Lima), Blanca Rodriguez (Vocal Subcomite Lima), Nancy Gomez (Vocal Subcomite Lima), Jorge Pillwein, Elma Gomez, Wilda Gomez, Zunilda Predera, Martin Castellano, Iris Caprile, Roberto Caprile, Oscar Caprile, Berta Cufre, Maria Isabel Ocampo, Jose Scolieri, Matias Castiglione, Alfredo, Castiglione, Saverio Orlando, Amelia Vega, Leonel Garraza, Leonardo Verdun, Jose Maria Fernandez, Maria del Pilar Luna.

Tercera Sección

ALMIRANTE BROWN / Hernán Bravo, Peche Baruj Niyer, Sabrina Bernardini, María Soledad Cardoso, José Alberto Castaño, Noemí Nélida Correa, Pablo Martin Berro, Carmen Paulino, Francisco Pucci, Delia Coronel, Emilia Garcia, Guillermo Malara, Victoria Ferruccio, Lucia Areco, Diego Martinez, Norma Fernández, Walter Cabrera, Santiago Paz, Mario Helfeistein, Mariela Cinalli, Carlos Alinez, Gisela Bufoni, Pedro Brites, Cristian Ramos, Melina Barrionuevo, Isidoro Ferre, Antonio Matkovic, Patricio Kelly, Debora Mendilahatzu.

AVELLANEDA / Juan Carlos Zambarbieri (Dip. Provincial MC), Esteban Revetria (Pdte. Comité Sarandí), Gustavo Magarelli (Convencional Provincial), María Ines Literas (Convencional Provincial), Luis Otero (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Melisa Gorosito, Ruben Sanazi, Inés Dominguez, Mateo Marcep, Patricia Rojas, Alejandro Fleitas, Silvia Cao, Juan José San Pedro, Noemí voia, Pablo Pierucci, María Llugar, Marisa Souto, Manuel Couseiro, María Flores, Aldo Pellegrini, Marcelo Kabelmater, Nilda Especie, Rita Clivio, Fernando Landaburu, Marta Bonna, Sergio Shuven, Alejandro Gorosito, Adriana Nazzari, Rafael Colibazzi, Griselda Aramayo, Ana Valcarce, Hector Olivera, Veronica Pascual Martin Ruiz Deza, Maria Literas, Pedro Torrado, Susana Romero, Noemi Lopez, Ricardo Lopez, Alen Lodeiro, Pablo Rodriguez, Mauro Nipoti, Agustina Cicorio, Jorge Suarez Marcelo Reguera, Nicolas Cereijo.

BERAZATEGUI / Jorge Naddaf (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Nancy Vivas (Concejal), Osvaldo Garcia (Concejal MC), Nahuel Paez (Pdte. JR), Stella Marys Parlatto (Cdata. Convencional Provincial), Sandra Alarcon (Cdata. Convencional Nac.), Juan Manfredi, Juan Mayol , Zulma Keller, Miguel Angel Puppo, Héctor Bertoia, Graciela Saucedo, Carlos Rivero, Graciela Cipiriani,Valeria Cochella, Fernanda Ibañez, Alfredo Sanchez, Liliana Rios,Gustavo Ponce, Victor Hugo Orquera, Noemi Morales Paola Castrillon, Teresita Delgado, Alfredo Castro, Irene Escalante

BERISSO / Jorge Nedela (Int. MC), Matias Nanni (Concejal - Pdte. del Bque. JxC), Antonella Villa Chiodo (Concejal), Leandro Nedela (Concejal), Mercedes Colman (Sec.a Gral. Comité Distrito), Mariela Mendez, Dante Julio Angeloni, José "cacho" Mendez, Ana Lara, Mariana Gutierrez, Nicolás Cora, Veronica Salazar, Julia Jaime.

BRANDSEN / Gustavo Soria (Pdte. Comité Distrito), Jorge Raúl Daguerre (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Silvia Gabriela Salerno (Concejal), Marcos Erregue (Concejal),

CAÑUELAS / Leonardo Iturmendi, Claudia Pereleteguy, Marcelo Sabino, Guilleremo Perez, Horacio Cabrera, Elisabet Romero.

ENSENADA / Fernando Sheguini, Cecilia Lima, María Laura Diaz, Daniel Montes, Gustavo Asnaghi.

ESTEBAN ECHEVERRÍA / Mónica Ducard, Osvaldo Torres, Teresa Celej, Nicolás Bonino, Atilio Pardal, Graciela Bordon, Guillermo Carrizo, Nicolás Quiroga, Vanesa Ramirez, Hugo Orofino, Carlos Bonino.

EZEIZA / Jorge Joannas, José Engelman, José Luis Corti, Mirta Saucedo.

FLORENCIO VARELA / Ramiro Albornoz, Carlos Nuñez, Antonio Llados, Pedro Martinez, Debora Buscaron, Ezequiel Palacios, Sabrina Salerno.

LA MATANZA / Gustavo Romero, Alejandra Dulce Martinez, Sergio Rauch, Enzo Gioia, Jorge Brugnolaro, Karina Rodriguez, Blanca Sarrias, Stella Maris Agüero, Jorge Di Fatta, Fabio Sotello, Isabel Corzo, Juan Bajec, Noemi Chabarri, Mirta Grecco, Martin Castillo, Walter Abad, Juan Amaro, Joana Dumas, Melany Goluscio, Leonardo Tramanelli, Perla Romero, Julio Rivas, Maria Cabrera, Alejandro Gimenez, Noemi Fernandez, Guido Goluscio (Concejal), Mónica Schinezco, Norma Beatriz Gimenez, Silvana Esther Bruno.

LANÚS / Nazarena Mesías (Concejal), Leandro Bechara (Pdte. Comité Distrito), Emiliano Bursese (Pdte. Tribunal de Faltas Lanús), Rocio Gonzalez (Consejera Escolar), Mirian Martin (Dir.a Gral.), Nestor Fuentes (Dir. de Adultos Mayores), Mario Benitez (Cdato. Convencional Provincial), Valeria Larraz, Ricardo Lorenzo, Sofia Mustachiolo, Damián Fernández, Diego Rippe.

LOBOS / Agustin Soto, Verónica Merlotti, Patricio Rusconi, Marcela Suarez, Alberto Brusa, Susana Cabrera, Claudio Abdala.

LOMAS DE ZAMORA / Fernando Braceiro, Jorge Gonzalez, Adriana Zerrizuela, Diego Grafeulle, Cristian Quillotay, Sergio Federico, Emiliano Renzulli, Pablo Diaz, Ricardo de Grazia.

MAGDALENA / Jorge Richero (Pdte. Comité Distrito), Omar Borgogno (Vicepdte. Comité Distrito), Nora Garay (Sec.a Gral. Comité Distrito), María Argentina Imbe (Tesorera Comité Distrito), Martin Raffo (Pdte. del Subcomité de Bavio), Lisandro Hourcade (Pdte. Bque. JxC), Marina Blanco (Sec.a de Gob.), Graciela Vertua (Convencional Provincial), Sofia Richero, Nestor Fernandez, Ademar Monrroy (Sec. de Acción Política UCR Magdalena), Camila Tata.

PRESIDENTE PERÓN / María Eva Lemos, Antonio Roldan, Rosa Salvatierra, Alberto Rodriguez, Miriam Canepa Punta Indio Laura Peugorria, Federico Melendez, Gustavo Serantes, Guillermo Bina, Fernando Lescano, Carlos Monzon, Carlos Delio Iacono, Yessica Pappa, Stella Monzon, Johana Nuñez, Valeria Ferradas, Pablo Lencina, Aldo Reyes, Carlos Bina, Luaciano Oger, Martin Chirino, Paola Airez

QUILMES / Matias Leyes, Sandra Perez, Mabel Bustos, Gustavo Rojas, Adrian Melnik, Vanesa Kaberlein, Lucas Aguirre, Gabriel Ranno, Valeria Sanchez Ferreiros, Carlos Muratore, Marcela Gago, Ramon Navarro, Eyleen Viglianco, Oscar Garcia, Maria Elisa Ezquerra, Norberto Llamas, Alejandra Seoana, Fernando Gerones, Juan Recalde, Juliana Salguero, Franco Delfino, Ileana Lingua, Oscar Monzon, Hermes Gamboa, Pablo Splawski, Ruth Kuster, Jorge Palermo, Florencia Ontiveros, Hugo Gimenez, Sandra Arce, Raul Phul, Miriam Herrera, Carlos Patrone, Sonia Frutos, Alejandro Bogado, Marisa Perez, Mario Scalise, Mirta Romero, Gonzalo Garcia, Alexia Lusquiños, Ariel Gonzalez Elicabe, Lorena Rocheri, Daniel Brola, Monica Soria, Raul Carnicero, Elsa Maidana, Luis Draghi, Noelia Menicheli, Facundo Vrana, Isabel Iglesias, Carlos Griffa, Samanta Colombo, Jorge Cane, Maria Olejniczas, Francisco Horacio, Adriana Regueira, Ricardo Ezquerra, Rebecca Tripicchio, Jose Luis Echazarreta, Rita Moyano, Victor Ojeda, Juliana Enciso, Jorge Lascano, Sandra Leszinski, Guillermo Pavoni, Hermelinda Bogado, Marcelo Montenegro, Cristina Barrionuevo, Raul Suarez, Claudia Pisano, Jose Di Santo, Alejandro Coto, Monica Vazquez, Ricardo Fuentes, Nayla Sledz, Jose Luis Pereira, Flor Gerones, Mario Zah, Ignacio Colosia, Monica Balda, Carlos Effinger, Karina Machado Alberto Perez Cecilia Rivarola, Pablo Russo, Fernanda Tomassino, Walter Almua, Elizabeth Perez, Adalberto Boquicchio, Liliana More, Martin Gonzalez, Romina, Marian, Angel Espinosa, Wanda Acosta, Luciano Lucerna, Cristina Perez, Leo Acosta, Elizabeth Arredondo, Hernan Gerones, Leonor Diaz, Jose Pereira, Dora Melo, Oscar Fourcade, Monica Suarez, Walter Domingonera, Romana Machado, Hugo Mongiovi, Natalia Fredes, Ricardo Leonard, Sandra Suarez, Norberto Barnaba, Marta Russo, Sergio Perez, Mariela Botta, Guillermo Pisano, Maria Lujan Serial.

SAN VICENTE / Federico Canto, Graciela Biscaldi, Valeria Sargiotti.

Cuarta Sección

ALBERDI / Martín Vaccarezza (Cdato. a Pdte. Comité Distrito), Gustavo De Pietro (Pdte. Comité Distrito), Camila Bergamini (Pdta. JR), Raúl Vaccarezza (Int. MC), Rubén Gamba (Int. MC), Daniel Frascini (Int. MC), Luciano Aronna (Concejal), Marcelo Belusci (Concejal).

BRAGADO / Gabriel Suarez (Vicepdte. Comité Distrito), Amadeo Mónaco (Sec. Gral. UCR Bragado), Jorge Castillo (Consejero Escolar), Pablo Bagattin (Consejero Escolar), Ana María Posadas (Convencional Provincial), Lilian Labaqui (Convencional Provincial), Fabio Rodriguez (Convencional Provincial), Eugenia Gil (Concejal).

CARLOS CASARES / Ponono Quintana (Concejal MC), Jorge Sanchotena (Pdte. Comité Distrito MC), Fernando Ledesma, Fabiana Espaziano (Cdata. a Vicepdta. Comité Distrito), José Luis Campagna, Leandro Foglia (Cdato. a Pdte. JR).

CARLOS TEJEDOR / Raúl Salas (Int. MC), Sergio Calles (Dirigente UCR Carlos Tejedor).

CHACABUCO / Emilia Recondo (Cdata. a Pdta. Comité Distrito), Agustina Rodriguez (Pdta. JR), Mariano Alaman (Consejero Escolar), María Laura Papadá (Consejera Escolar), Laura Marchesse (Concejal), Rodolfo Adrián Serritella (Concejal), Nancy Tej (Concejal), Nicolás Sixto (Cdato. a Pdte. JR Chacabuco), Ana Rodrigo (Concejal).

CHIVILCOY / Luis María Mariano (Pdte. Comité Distrito), Santiago Hourcastagne (Cdato. a Pdte. Comité Distrito), Luis Blanco (Dip. Provincial MC), Luisa Aida Tomas (Sec.a Gral. UCR Chivilcoy), Nicolas Banchero (Pdte. JR Chivilcoy), Florentino Ameghino Negucho Lahitte (Pdte. HCD Ameghino), Juana Burgos (Pdta. JR Florentino Ameghino), Nahuel Mittelbach (Concejal), Fabián Herrera (Pdte. UCR Florentino Ameghino).

GRAL. ARENALES / Alexis Pires (Pdte. Comité Distrito), Heber Comino (Pdte. Consejo Escolar), Florencia Papa (Consejera Escolar), Marta Pailucho (Consejera Escolar), Nelson Bello (Consejero Escolar), Katerina Cacarozzo (Pdta. JR Gral. Arenales), Raúl Rinaldi (Pdte. HCD Gral. Arenales), Juan Manacorda (Pdte. Bque. Concejales JxC), Edgardo Battaglia (Concejal), Juan Zanassi (Concejal), Cecilia Rastelli (Cdata. a Convencional), Graciela Lopéz (Cdata. a Vocal UCR PBA).

GRAL. PINTO / Juan Pablo García (Concejal), Silvia Casanova (Concejal), José Luis Casanova (Cdato. a Convencional), Luis Balesio (Concejal MC), Camila Mamut (Cdata. a Pdta. JR Gral. Pinto), Francisco Miranda (Dirigente UCR Gral. Pinto).

GRAL. VIAMONTE / Maru Lencina (Concejal - Pdta. Comité Distrito), Silvio Sarco (Cdato. a Pdte. UCR Gral. Viamonte), Luis María Petetta (Concejal MC), Laureano Lo Gioco (Cdato. a Delegado JR), Bruno Villarreal (Cdato. a Pdte. JR Gral. Viamonte).

GRAL. VILLEGAS / Marcelo Sotelo (Pdte. Comité Distrito), Sebastián Cerrajería (Cdato. a Pdte. Comité Distrito), Diego Dominguez (Concejal), Estrella Ruso (Concejal), Claudia Esain (Convencional Provincial), Pedro Ratalino (Delegado Municipal), Guillermo Belloso (Vicepdte. UCR Gral. Villegas), Jorge Jiménez (Autoridad UCR Gral. Villegas), Mariana Nicolai.

HIPÓLITO YRIGOYEN / Roberto Diez Ormaechea (Cdato. a Pdte. Comité Distrito), Fabiana Manfredi (Concejal y Pdta. Comité Distrito), Beatriz Monteagudo (Concejal), Matías Martinez (Pdte. JR Hipólito Yrigoyen), Clementina Illescas (Cdata. a Pdta. JR Hipólito Yrigoyen).

JUNÍN / Cristina De Antoni (Tesorera UCR Junín - Ex Pdta. Sociedades de Fomento Junín), Cristina Cavallo (Concejal - Convencional Nac.), Graciela Blaiotta (Concejal), Karina Morales (Políticas Educativas PBA), Carlos Manzur (Pdte. UCR Junín), Gustavo Gomez (Sec. De Hacienda), Darío Mecozzi (Consejero Escolar y Cdato. a Pdte. JR Junín), Fabián Bonatterra (Cdato. a Convencional Provincial), Leandro Salvucci (Pdte. JR Junín), Franco Bellafronte (Pdte. JR Cuarta Sección), Darío De Francesco (Delegado Municipal), Jorge Libonatti (Federación Sociedades de Fomento Junín), Ana Lopez, Jorge García (Convencional Provincial), Severeriano Tommasino (Cdato. a Convencional Provincial).

LEANDRO N. ALEM / Marisa Morando (Cdata. a Pdta. Comité Distrito), Fabián Alessio (Cdato. a Vicepdte. Comité Distrito), María Vanesa Latour (Cdata. a Sec.a Gral.), Mauro Daniel Haberkorn (Cdato. a Tesorero UCR Comité Distrito), Paulo Brondolo (Concejal), Orlando Martín Gómez (Concejal), Graciela Susana Gette (Pdta. Comité Distrito - Consejera Escolar), Andrea Zambrini (Consejera Escolar MC), Carlos Moyano Consejero Escolar MC), Natalia Quintana (Consejera Gral. de Educación PBA), Jorge Luis Speroni (Concejal MC), Alejandro Acton (Concejal MC), José Luis Pérez (Concejal MC), Jorge Illuminati (Concejal MC), Roberto Antonione (Concejal MC), Antonio Zambrini (Concejal MC), Martín Maliandi (Concejal MC), Malena Brieva (Cdata. a Pdta. JR), Bernardo Lombardo (Pdte. JR), Estela Edith González, Oscar Javier Repetto, María Del Luján Bustos, Santos José Vega, Graciela Guerra, Esteban Andrés Reinoso Norma Liliana Herrera, Hector Ruben Leonelli, Alicia Sonda, Stella Maris Rodriguez, Amanda Antonione (Cdata. a Convencional).

LINCOLN / Eduardo Maffia (Pdte. Comité Distrito), María Galtieri (Concejal), Cristina Macias (Concejal), Eugenia Bozzone (Concejal), Guillermo Gastaldi (Concejal), Fernando Domeño (Concejal), Federico Sanchez (Concejal), María Rosa Casagrande (Consejera Escolar), Marta Sanchez (Consejera Escolar), Nicolás Gaina (Consejero Escolar), Martín Cappiello (Consejero Escolar).

9 DE JULIO / Marcelo Hoese (Subsec. de Seguridad - Cdato. Vocal), Luis Secreto (Cdato. Tesorero), Valentín Castagnino (Cdato. Pdte. JR), Yesica Anaquin (Cdata. Sec.a Comité Distrito), Francisco Castagnino (Dirigente), Federico Defunchio (Delegado JR 4ta Sección).

PEHUAJÓ / David Lopéz (Pdte. Comité Distrito), Graciela Agostinelli (Cdata. Pdta. Comite Distrito), Andrea Lluch (Concejal MC), Claudio Fadón (Concejal), Juliana Sanz (Concejal), Carlos Ruiz Weiss (Concejal), Sandra Martín (Consejera Escolar), Néstor Correa (Consejero Escolar).

TRENQUE LAUQUEN / José Pepe Font (Pdte. Comité Distrito), Nora Arbio (Sen. PBA MC), Francisco Recoulat (Pdte. Bque. Concejales), Alberto Rodriguez Mera (Pdte. HCD), Andrea Cacciabue (Concejal), Esteban Vidal (Concejal), Matías Cardini (Concejal), Juan Borrazas (Concejal - Pdte. JR), Carolina Cervera (Consejera Escolar), Cecilia Bassani (Consejera Escolar), Mónica Lobato (Consejera Escolar), Gabriela Aimar (Cdata. Pdta. Comité Distrito), Leandro Concepción (Cdato. Vicepdte. Comite Distrito), Marisol Basso (Cdata. Sec.a Gral. Comité Distrito), Germán Lauro (Cdato. Tesorero Comité Distrito), Pablo Aguirre (Cdato. Pdte. JR).

Quinta Sección

AYACUCHO / Hernán Naveyra (Jefe de Gabinete), Julián Malvestitti (Sec. de Hacienda), Ignacio Durcodoy (Sec. de Obras y Servicios Públicos), Juan Pedro Aniz (Sec. Legal y Técnico), Cecilia Aristia (Asesora Legal), Federico Camilatti (Subsec. de Vialidad), Luis Igarza (Subsec. de Producción Agropecuaria), Miriam Ferrari (Pdta. HCD Ayacucho), Mario Imaz (Vicepdte. HCD Ayacucho), Silvana Desimone (Concejal), Emilia Souza (Concejal), Isaias Algañaráz (Concejal), Florencia Aguiar (Pdte. Consejo Escolar), Marisa Torres (Consejera Escolar), Esteban Ralli (Pdte. Comité UCR Ayacucho), Natalia Allende (Vicepdta. Comité UCR), Erica Bailheres (Tesorera Comité UCR), Gimena Forio (Dirigente J.R.), Morena Gonzalez (Dirigente J.R.), Daniel Sartor (Pdte. Comité MC), Julián Bustos (Pdte. Comité MC), Eduardo González Alcorta (Concejal MC), Mónica Bravo (Concejal MC), Julio Veneroso (Dir. de Vialidad MC), Pablo Zubiaurre (Int. MC - Cdato. Vocal Titular Comité Provincia).

BALCARCE / Stoppani Ricardo (Sec. de Gob.), Ridao Francisco (Sec. de Hacienda), Spinelli Leandro (Concejal - Pdte. HCD Balcarce), Garcia Ricardo (Convencional Provincial), Albani Marina (Pdta. Comité UCR Balcarce), Coria Cristian (Pdte. Consejo Escolar Balcarce), Cassini Carlos Agustin (Concejal - Tesorero UCR Balcarce), Divito Sandra (Concejal), Vildoza Luis (Concejal), Nolasco Natalia (Consejera Escolar), Carballo Martin (Subsec. de Producción), Murias Javier (Vicepdte. UCR Balcarce), Muñoz Hector Gabriel (Dir. de Personal), Di Geronimo Gustavo (Subsec. de Cultura y Educación), Vidal Sebastian (Subsec. de Turismo), Rodriguez Irene (Mesa UCR Balcarce), Scartossi Juan Carlos (Mesa UCR Balcarce), Reino Juan Antonio (Mesa UCR Balcarce), Panaggio Analia (Consejera Escolar), Melucci Alejandro (Mesa UCR Balcarce), Guerra Maria Ines (Mesa UCR Balcarce), Felices Luis (Mesa UCR Balcarce), Palmades Mercedes (Sec.a HCD), Alvarez Quintero Nicolas (Subsec. de Obras y Servicios Urbanas), Quiñones Lucas (Pdte. JR - Dir. de Tránsito), Melucci Camila (JR), Arias Agustina (JR), Costanzo Franco (JR), Barrio Marina (JR), Acciarini Francesco (JR), Galvan Nahuel (JR), Ortiz Giuliana (JR), Wagner Agustin (JR), Lopez Aldana (JR), Ramirez Barbara (JR), Petti Constanza (JR) Laforgia Fiorella (JR), Murias Florencia (JR), Lopez Micaela (JR), Ibarlucia Juan Ignacio (JR ), Tripodi Valentina (JR), Mitta Franco (JR), Miño Maria Jose (JR), Belmonte Facundo (JR), Cerone Micaela (JR), Bibbo Francisco (JR), Contreras Jonathan (JR), Lorente Martina (JR).

CASTELLI / Uranga Santiago (Pdte. Comité Distrito), Cespedes Ignacio (Cdato. Pdte. UCR), Massara Renata (Cdata. Vicepdta. UCR), Cespedes Martin (Concejal), Aristizabal Juan Martin (Concejal), Kurtz Angelica (Concejal MC), Rigoli Carlos (Pdte. comité UCR MC), Mossi Fernando (Pdte. JR), Massara Malena (Concejal).

CHASCOMÚS / Gobbi Juan Alberto (Int. y Dip. BA MC), Bartoletti Alejandro (Concejal), Novio Soledad (Concejal), Márquez Lorenza (Concejal), Centenario Nicolas (Consejero Escolar), Maffeo Jose ( Pdte. Comité Distrito), Ponce Flavio (Cdato. a Pdte. UCR), Alfonsín Miguel, Escaray Lorena, Ferrari Mauro, Pratt Analia, Macchi Jorge, López Gustavo.

DOLORES / Nicolás Andrada (Sec. de Producción), Martin Franco (Subsec. de Obras Públicas), Oroz Valeria (Dir.a de Empleo), Andrada Cristina (Dir.a de Deporte), Franco De Cicco (Cdato. Comité PBA Sup.).

GRAL. ALVARADO / Victoria Goyhenetche (Concejal), Fabian Barberini, Roberto J. Gejena, Lucas Honores, Luján Cerioti, Gabriel Biocca, Susana C. Honores, Javier Caraballo, Juan Carlos Ruiz, Nicolas Gonzalez, Francisco Toni, Aldo Atlante, Marcelo Pacheco, Marita Barrios, Jose Ventura, Maria Del C. Honores, Damian Toraf, Maria E. Mercuri, Maria Carmona (Gral. Belgrano), Della Vedova Román (Jefe de Gabinete), Cappone Facundo (Dir. Planeamiento), Nartallo Hugo Arnaldo (Asesor), Mamone Paola (Pdta. HCD Gral. Belgrano), De Andrea Agustin (Sec. HCD Gral. Belgrano), Martin Alejandra (Concejal y Pdte. UCR Gral. Belgrano), Genaro Eduardo (Concejal - Cdato. a Pdte. UCR), Coronel Maria Josefa (Consejera Escolar), Bernz Federico (Concejal), Martinez Juan Ricardo (Concejal) Appella Juan Pablo (Concejal), Barraza Mauricio (Vicepdte. Comité UCR), Ibarrolaza Ricardo M. (Tesorero Comité UCR), Ibarrolaza Ignacio, Almada Adriana, Fourcade Juan Ignacio, Villa Lia, Iuliano Salvador, Arrillaga Carolina E. Hirribarre, Juan Martin (Pdte. JR).

GRAL. GUIDO / Fernando Medina (Pdte. Comité Distrito, Concejal), Bautista Mendiburu (Concejal), Juli Cámara (Concejal), Alejandra Elizalde (Concejal), Martin Troullet (Consejero Escolar), Anibal Loubet (Int. MC), Germán Quiroga (Dirigente), Verónica Iturralde (Pdte. Subcomité Labarden).

GRAL. LAVALLE / Gustavo Dubsky (Int. MC), Eladio Zuetta (Int. MC), Julio Loureiro (Concejal MC), Andrea Tourconi (Jefa de Gabinete), Nahuel Guardia (Pdte. HCD), Carolina Garcilazo (Concejal), Juan Irribarren (Concejal), Gustavo Fileni (Concejal), Yamila Manzanares (Concejal), Isabel Vitale (Pdta. Consejo Escolar), María José Beroqui (Consejera Escolar), Nicolas Tousedo (JR), Carla Tellechea (JR), Gastón Derdoy (JR), Luciano García (Dirigente), Gabriel Puertas (Dirigente), Agustín Puertas (Dirigente), Maya Ricardo (Dirigente), Nancy Pueblas (Dirigente), Nazareno Farias (Dirigente).

GRAL. MADARIAGA / Miguel Goldaracena (Int. MC), Marcos Jovanovic (Pdte.. UCR - Pdte. Bque. de Concejales JxC), Mara Simiele (Sec.a de Gob.), Miguel Vallo (Sec. De Coordinación), Enrique De Mare (Sec. Desarrollo Social), Carlos Balcarce (Ex Int. - Sec. de Legal, Técnica y Administrativa), Diana Markovic (Sec.a de Obras y Servicios Públicos), Emilio Gomory (Sec. de Hacienda), Blas Guevara (Sec. de Servicios Grales. y Mantenimiento), Roberto Lopez (Sec. Seguridad), Jorge Botto (Concejal), Agustina Estanga (Concejal), Alejandra Curutchet (Concejal), Mariana Hadán (Concejal), Carina Ferreyra (Concejal), Graciela Nader (Sec.a HCD Gral. Madariaga), Karina Uribe (Pdta. Consejo Escolar), Taciana Canchelara (Consejera Escolar), Paula Estanga (Consejera Escolar), Ermelinda Gargiulo (Consejera Escolar), Ricardo Nader (Vicepdte. UCR - Vicepdte. Consejero Escolar), Omar Mansilla (Dir. de Servicios Públicos), Carlos Tagliaferro (Dir. de Administración del Hospital), Daniel Pereyra (Dir. de Seguridad), Luciano Balbin (Dir. de Juventud), Nancy Jaureguiberry (Dir.a de Desarrollo Social), Carlos Franchini (Tesorero UCR), Raúl Frontini (Concejal MC - Pdte. UCR Gral. Madariaga MC), Ximena Laturraga (Pdta. JR), Juan Ignacio Odriosola (Delegado Paraje Macedo), Graciela Garmendia (Dir.a de Cultura y Turismo MC), María Rosa Corti (Concejal MC), Jorge Zotta (Consejero Escolar MC), Marta Garioni (Consejero Escolar MC), Adrian Borrelli (Consejero Escolar MC), Guillermina Ernalz (Consejera Escolar MC), Sergio Capelli (Concejal MC), Valeria Antonelli, Tomás Arrachea, Tomás Baston, Susana Bonomi, Antonela Botto, Constanza Botto, Inés Cañete, Silvia Casas, Leonardo Contreras, Paulina Dávalos, Andres Dorado, Lucas Flores, Sergio Freije, Cristian Giménez, Delfina Gimenez, Nélida Haedo, Rubén Irazabal, Norberto Juliano, Tatiana Kopciuch, Antonela Lopez Susana Maistegui, Socorro Mejias, Gustavo Montarcé, María Esther Montenegro, Gustavo Naredo, Matea Perico, Marina Porchile, Cecilia Salvarezza, Juan Ignacio Santos Julia Santos, Liliana Vega, Bruno Yoldi, Fernanda Luna

GRAL. PUEYRREDON / Ariel Gerardo Martínez Bordaisco, Vilma Rosana Baragiola, Gonzalo Quevedo, Verónica Ivonne Hourquebie, Oscar Jose Atilio Rossi, Claudia Elizabeth Piccolo, Alejandro Horacio Carlos Garis, Emilian María Brahim, José Alejandro Acampora, Viviana Noemi Araujo, Domingo Antonio Giannini, Fanny Rosana Erguy, Ricardo Miguel Liceaga Viñas, Marianela Romero, Ángela Romano, Roberto Enrique Castiarena, Leticia Adriana González, Gustavo Alfredo Iarussi, Valeria Susana Orduña, Severino Silvestre Navarro, Miriam Haydee DI Lella, Hugo Eduardo Copolillo, Marisa Gladys Oliveto, Juan Benito Altamirano, Andrea Fabiana Baravalle, Victor Daniel Katz Jora, María del Carmen Carmona, Roberto Oscar Pagni, Susana Noemi Bibbo, Ernesto Héctor Argüeso, Alejandra Fabiana Habib, Carlos Gabriel Aramburu, Edith Susana Rodriguez, Gustavo Horacio Pujato, Victoria Rivero y Hornos, Daniel Alberto Nuñez, Mónica Sandra Martínez, Cesar Antonio Regidor, Viviana Edith Bolgeri, Pablo Aníbal Sirochinsky, Mónica Liliana Lamas, Andrés Federico Saravia, Sebastián Antonio Puglisi, María Teresa Rizzo, Marcelo Luis López, Patricia Tomas Luzzi, Jorge Domingo Petrillo, María de los Ángeles Nicora, Daniel Caballero Detineo, Gladys Susana Mercadio, Luis Osbaldo Rech, Miriam Noemi Luque, Juan Manuel Ruiz, Adriana Analia Arias, Pablo Anibal Figueroa, María Soledad Prosa, Alejandro Salvador Arcamone Cervino, Jesica Pamela Rodríguez Smiriglia, Mario Beade, Santiago Piras Ridao, Evelina Mariel Mazzola, Miguel Ángel Migliardi, Noemí Edelmira Biondinelli, Norberto Walter Pérez, Gabriela María Barbieri, Jorge Alberto D'Addatto, María Paula Caparros, Eduardo Nicolás Nieto, Evangelina Marisol Cendra, Leandro Nicolás De la Hoz, Paola Elizabeth Orduña.

LA COSTA / Monserrat Saiain

LAS FLORES / Sebastián Lizarraga, Valentín Gennuso, Julieta Plini, Antonio Lizarraga, Ricardo Peters.

LEZAMA / Julio Cesár Alfonsín, Diego Mongay, Daniel Surdo, Hernán Allen, Zirza Herroz, Alejandra Abal, Roque Dipolto, Pina Mellera, María Paz Luciano, Melisa Herera, Mónica Garacotche, Daiana Fuertes, Aldo Morales, Adrián Morales, Analía Cepeda.

LOBERÍA / Hardoy Mario (Pdte. HCD Lobería), Mario Teruggi (Pdte. Bque. Concejales JxC Loberia), Verónica Storti (Concejal), Monica Palacios (Concejal), Monica Cano (Pdta. Bque. de Consejeros), Mario De Andreotti (Consejero Escolar), Veronica Lanza (Consejera Escolar), Ricardo Lahore (Consejero Escolar), Fabian Palmieri (Pdte. UCR Lobería), Diana Rivas (Cdata. a Pdta. del Comité), Pablo Barrena (Sec. de Gob.), Gabriela Reggiani (Dir.a de Cultura), Leandro Storti (Dir. de Desarrollo Local), Gabriela Pucci (Sec.a HCD Lobería), Oscar Eliseche (Dir. Hospital), Augusta Lahore (Sec.a Turismo).

MAR CHIQUITA / Alejandro Ruau, (Int. MC), Sergio Masilla (Pdte. Comité Distrito MC), Mateo Escudero (Concejal MC), Mariano Filippi (Concejal), Martín Galván (Consejero Escolar MC), Sandra De La Fuente (Consejera Escolar MC), Gustavo Jofré (Consejero Escolar MC), Lucas Galván (Pdte. JR), Marcos Ruau (Pdte. JR MC), Mario Salinas (Pdte. Subcomité de Gral. Piran MC), Leandro Rodriguez (Dir. de Tierras MC), Nélida Cometti (Coor.a de Bienestar Social MC), Aroldo Masson, Carlos Ronda, Oscar Flores, Alejandra Di Fiore, Alfredo Rabino, Mariano Marquinez, Miriam Susana Espíndola (Cdata. Comité PBA Sup.).

MONTE / Bamba Horacio (Pdte. UCR Monte), Herrero Cristina (Concejal), Heguiaphal Monica (Concejal), Helmsauer Raquel (Concejal), Kange Ibrahim (Concejal), Andrade Susana (Concejal), Rey Horacio (Consejero Escolar), Elero Sandra (Consejero Escolar), Peralta Mario (Consejero Escolar), Castro Maria Jose (Vicepdta. UCR Monte), Planel Alejandro, Garcia Lanz Ximena, Macias Luis, Mujica Marcela, Benitez Alejandra, Olivero Hector, Lucia Luis, Del Pozo Natalia, Bambani Pablo, Romero Emanuel (Pdte. JR Monte).

NECOCHEA / Daniel Molina (Int. MC), Damián Unibaso (Pdte. Comité Distrito), Alberto Esnaola (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Graziana Maizzani Haro (Pdta. Bque. UCR), Sandra Rodriguez (Consejera Escolar), Gonzalo Diez (Ex Cdato. a Int.).

PILA / Arias Lucas (Pdte. UCR Pila), De Pol Luis (Vicepdte. UCR Pila), Dipolto Silvana (Concejal), Etchemendy Caludio (Concejal), Maceira Martina (Consejera Escolar), Lancieri Claudia (Int. MC), Minghetti Maria Isabel (Concejal MC), Ceberio Lorenzo (Concejal MC), Goity Geronimo (Concejal MC), Pérez Emma (Consejera Escolar MC), Echegoyen Alberto (Consejero Escolar MC), López Walter (Consejero Escolar MC), Elias Goity(Cdato. a Comite PBA Sup.).

PINAMAR / Enso Paez (Sec. Legislativo), Stella Quiroga (Pdta. Comitè Distrito MC), Amalia Mesa (Vicepdta. Comité Distrito), Julio Quiroga (Convencional Provincial), Bety País (Tesorera), Manuel Urgartemendia (Pdte. JR), Soledad Pugliese (Vicepdta. JR), Alberto Lamarque (Sec. de Gob.), María Rusiñol (Dir.a de Personal), Lucas Ventoso (Sec. de Seguridad), Fernando Avila (Sec. de Vivienda), Fabián Rivero (Coor. de Vivienda y Hábitat), Roberto Brandalicio (Concejal), Analía Figueroa (Concejal), Ricardo Avila (Concejal MC), Diego Porco (Vocal), Jimena Anchordouy (Vocal), Sandra Haedo (Vocal), Lucas Rodriguez (Vocal), Kuky García (Vocal), Walter Quiroga (Vocal), Fernando Raimundo (Vocal), Lorena Colace (Vocal), Iván Dimitruk (Vocal).

RAUCH / María Laborde (Pdta. CE Rauch), Soledad de Berecibar (Vicepdta. UCR Rauch), Guadalupe Sarciat (Consejera Escolar), Marcos Sayavedra (Consejero Escolar), Mariela Nine (Concejal), Gustavo Palazzo (Pdte. del HCD Rauch), Leandro Zudair (Concejal), Lucrecia Herrería (Concejal - Pdta. Bque. JxC Rauch), Gustavo Goyeneche (Vicepdte. UCR Rauch), Mariana de Berecibar (Sec.a), Alberto lusarreta, Santiago Suescun, Juan Miguel Alberro Teruel (Concejal), Daniel Argüello (Cdato. a Pdte. UCR Rauch).

SAN CAYETANO / Ignacio Marlats (Pdte. de Comité UCR San Cayetano).

TANDIL / Oscar Teruggi (Jefe de Gabinete), Juan Pablo Frolik (Pdte. de Comité UCR Tandil), Matilde Vide (Vicepdta. de Comite UCR Tandil), Matias Civale (Pdte. de Comité UCR Tandil MC), Mario Civalleri (Pdte.. Bque. Concejales UCR Tandil), Ligia Laplace (Prosec.a HCD Tandil), Diego Palavecino (Sec. HCD Tandil), Marina Santos (Concejal), Maridee Condino (Concejal), Cristian Cisneros (Concejal), Andres Mestralet (Concejal), Luciano Grasso (Concejal), Marcela Vairo (Concejal), Fabián Riva (Pdte. Consejo Escolar Tandil), Jose Luis Labaroni (Concejal MC), Daniel Salvi (Concejal MC), Hector Equiza (Concejal MC), Matias Meli (Concejal MC), Adolfo Loreal (Concejal MC), Araceli De Vanna (Concejal MC), Marcos Nicolini (Concejal MC), Carolina Gutierrez (Concejal MC), Nora Polich (Concejal MC), Victorino Pugliese (Pdte.. HCD Tandil MC), Maria Fernandez Rosso (Consejera Escolar), Cristina Aquino (Concejal MC), Facundo Martin Corbetta (Cdato. Comité PBA Sup.), Alejandro Moreno Hueyo, Marcela Scaruzzi, Blas Pugliese, Alfredo Grieco, Juan Lousteau, Alejandro Norman.

TORDILLO / Cristina Aquino (Concejal MC), Horacio Garay (Concejal), Vanina Bonavita (Concejal), Luciana Lencina (Sec.a HCD MC), Silvia Milano, Pablo Rmanelli, Giovanna Nogueira, Oscar Garay.

VILLA GESELL / Luis Baldo (Int. MC - Concejal), Jose Mariani (Dip. Provincial MC), Claudia Cima (Concejal MC), Gustavo Diez (Concejal), Mirta Mariani (Concejal MC),Sergio Cabutti, (Concejal MC), Esteban Rodriguez (Concejal MC), Daniel Vallone (Tesorero Comité), Eugenia Grinspun (Concejal MC - Pdta. Comité Distrito), Roberto Sabas Alvarez (Concejal MC), Diego Piacentini (Concejal MC), Alejandro Fressone (Pdte. Comité Distrito MC), Maria Elena Oroz (Concejal MC), Mabel Andrada (Sec.a Gral. UCR Villa Gesell), Amadeo Montenegro (Concejal MC), Olga Baldo (Concejal MC), Mirta Moran (Concejal MC), Mabel Barreneche (Concejal MC), Jorge Martinez Salas (Concejal MC), Susana Garcia (Concejal MC), Pablo La Frossi.

Sexta Sección

ADOLFO ALSINA / Jorge Apud (Concejal), Carolina Ajamil (Concejal), Maria de los Angeles Fernández (Concejal), Marina Imperiatori (Concejal), Sergio Monteavaro (Concejal), Lisa Yanina Rubio (Consejero Escolar), Monica Ruiz (Pdta. Comité Distrito), Ana Clara Uribe Echeverria (Pdta. JR Sexta Sección), Virginia Delirieax (Pdta. JR).

ADOLFO GONZALEZ CHAVES / Gustavo Chechia (Concejal), Carlos Echayre (Concejal), Ernesto Dimant (Pdte. Comité Distrital), Juan Ramon Berceche (Cdato. Pdte. Comité), Juliana Dekker (Vicepdta. UCR Adolfo Gonzalez Chaves), Ana Maria Martin, Claudia Zubiri, Delfina Piovani (Cdata. Pdta. JR), Maria Victoria Cabello Molina (JR).

BAHÍA BLANCA / Emiliano Alvarez Porte (Pdte. Comité Distrito), Federico Tucat (Concejal), Silvina Cabiron (Concejal), Elisa Quartucci (Concejal MC), Facundo Arnaudo (Directivo Hospital Municipal), Gustavo Carestia (Dir. Hospital Municipal), Leonardo Villegas (Directivo Hospital Municipal), Nicolas Mandolesi (Pdte. JR), Bernardo Blazquez (Sec. Gral. Franja Morada), Claudia Yanez (Consejera Escolar), Juan Carlos Cabiron (Int. MC), Juan Pedro Tunessi (Sec. Parlamentario - Dip. Nac. MC), Juan Pablo Baylack (Dip. Nac. MC).

BENITO JUAREZ / Mónica Figueroa (Pdte. Comité Distrito), Pablo Del Giorgio (Vicepdte. Comite Distrito), Hernán Luoni (Convencional Provincial), Analía Baccarini (Concejal), Héctor José Camio (Concejal), Mateo Pereyra (Delegado Seccional JR), Lucía Labriola (Pdta. JR).

CORONEL DORREGO / Fabián Zorzano (Int. MC), Ariel Salvatico (Pdte. Comité Distrito), Delia Roche (Cdata. Pdta. Comite Distrito), Gastón Nomdedeu (Concejal), Priscila Minnard (Concejal), María Laura Dumrauf (Concejal), Raúl Fernández (Concejal), Luciano Ripoll (Concejal), Juan Carlos Chalde (Pdte. Comité Distrito MC - Concejal MC), Silvio Canavesi (Pdte. Comité Distrito MC - Concejal MC), José Ángel Masanet (Consejero Escolar), Hugo Antonio Azcarate (Consejera Escolar), Laura Beatriz Bruzzone (Consejera Escolar), Diana Barabucci (Consejera Escolar), Juan Félix Villegas (JR), Mariano Raúl Gutierrez (JR).

CORONEL PRINGLES / Martín Peralta (Pdte. Comite Distrito), Silvia Sicardi (Vicepdta. Comité Distrito), Raquel Peciña (Sec.a Gral. Comité Distrito), Ezequiel Rios (Dir. de Gob.), Eduardo Pujol (Sec. de Salud MC), Ariel Espie (Concejal MC), José Bayugar (Concejal MC), Cristina Espil (Concejal MC), Teo Cabanillas (Concejal MC), Eduardo Rios (Concejal MC), Mariano Aued (Concejal MC), Graciela Regalia (Concejal MC), Alicia Antoli (Concejal MC), Raúl Baqueiro (Concejal MC), Rafael Streintenberger (Concejal MC).

CORONEL ROSALES / Néstor Martínez (Concejal), Diana Duran (Concejal), Iván Nahuel Lopéz (Concejal), Liliana Taboada (Concejal), Diego Romano (Vocal), Mayra Nichelman (Vocal), Horacio Ballestrini (Vocal), Beatriz Marcia (Vocal), Pedro Herrera (Vocal), Florencia Trotta (Vocal), Ángel Galli (Vocal), María Paula Gay (Vocal), José Ignacio Torrontegui (Vocal), Enriqueta Stamponi (Vocal), Carlos Alberto Martin (Vocal), Gladys Fernández (Vocal), Germán Amaya (Vocal), Stella Maurizzi (Vocal), Marcelo Martínez (Vocal), Aldana Gómez (Vocal), Luis Bou Mikel (vocal), Francisco Lamas (Vocal Sup.), Gregorio Girardi (Vocal Sup.), Mónica Rossi (Vocal Sup.), Cecilia Alvarez (Vocal Sup.), Héctor Moreno (Vocal Sup.), María Pilar Dalvilla (Vocal Sup.), Nicole Luque (Cdato. Pdte. JR), Helber Franco Scilipoti (Vicepdte. JR), Estefania Diaz (Sec.a Gral. JR), Juan Francisco Gimenez (JR), Micaela Helmer (JR).

CORONEL SUÁREZ / Pablo Martinez (Pdte. Comité Distrito), Carolina Cerri (Concejal), Valeria Negrin (Concejal), Nerina Neumann (Convencional), Alan Lopez (Delegado Seccional JR), Evangelina Arroqui (Pdta. JR), Nanci Garcia (Sec.a Gral. Comité), Sandra Diaz (Comisión Directiva Comité) Marcela Grill (Cdata. Comité PBA Sup.).

DAIREAUX / Luis Oliver (Ex Dip. Provincial), Maria Luz Miguez (Cdata. Pdta. JR), Sheila Abramchick (Pdta. JR), Esteban Hernando (Int. MC), Esteban Rivas (Convencional), Martin Fernandez (Sec. Gral. Mesa JR).

GUAMINÍ / Alberto Cordero (Int. MC), Alejandra Vicente (Concejal), Juan Cruz Rodriguez (Concejal), Carlos Issaly (Concejal), Eduardo Fernandez (Concejal MC), Nestor Orbegoso (Concejal MC), Rufino Ruiz (Concejal - Cdato. a Pdte.), Hector Adrian Continanzia (Pdte. Comite Distrito), Mario Rodriguez (Vicepdte. Comite Distrito), Silvia Repasi (Sec.a Gral. Comité Distrito), Marta Zabaleta (Cdata. Vicepdta. Comite), Carlos Scheffer (Autoridad de Comité), Adriana Chaparro (Autoridad de Comité), Raul Orbegoso (Vicepdte. Comité Circuito Casbas), Graciela Beneites (Comité Casbas), Celina Peñalba (Comité Casbas), Mirta Cardenas (Comité Casbas), Rosana Saar (Comité Casbas), Carlos German Sheffer (JR), Lucia Espinoglio (JR), Carla Scheffer (JR), Madelaine Issaly (Delegada Seccional JR), Maria Angela Issaly (Ex Delegada Seccional JR), Marcela Figueroa (Concejal), Santiago Scabuzzo (Concejal), Claudio Ripa (Concejal), German Martin (Concejal), Santiago Cortazas (Concejal), Ariadna Guarino (Concejal), Rosa Aranzazu (Concejal), Julieta Palacios (Concejal), Omar Alberdi (Concejal MC), Wanda Villarreal (Consejero Escolar), Ivana Armesto (Consejera Escolar), Jose Maria Aspiroz (Consejero Escolar), Karina Zarate (Consejero Escolar MC), Bernardo Antia (JR), Maria Sol Alfonso (Cdata. Pdta. JR).

LAPRIDA / Alfredo Irigoin (Int. MC - Sen. MC), Pablo Crippa (Pdte. Comité Distrito), Celeste Rio (Autoridad Mesa Directiva), María Irma Saint Martin (Autoridad Mesa Directiva), Evangelina Ruíz (Concejal), Silvia Suarez (Concejal), Lucas Valicenti (Concejal), Egidio Laiolo (Concejal MC), Mónica Azpiazu (Concejal MC), Florencia González (Concejal MC), Héctor Saint Martin (Concejal MC), Ángel Rodriguez (Concejal MC), Miguel Pirozzolo (Consejero Escolar), Silvia Placanica (Consejera Escolar MC), Carmen Vega (Consejera Escolar MC), Marta Alvarez (Consejera Escolar MC), Francisco Richon (Delegado Provincial JR), Alexandra Goñi (Pdta. JR), Magalí Almada (Cdata. Pdta. JR).

MONTE HERMOSO / Daniela Mercado (Concejal), Monica Carmelino (Pdta. Comite Distrito), Victorio Dupuy (Pdte. del Bque. HCD), Oscar Lorenzini (Convencional), Claudia Menese (Vocal Comité), Florencia Leviana (Sec.a de Bque. HCD), Horacio Benegas (Tesorero), Ester Susana Fernandez (Sec.a Comité), Laura Crededio (Vocal Comite), Roxana Muja (Vocal Comite), Raul Gogenola, Jorge Eduardo Gonzalez, Fiorella Farias, Jose Luis Sanchez.

PATAGONES / Marcos Tripode (Pdte. Comite Distrito), Julio Constantino (Concejal), Dolores Patane (Concejal), Sara Melluso (Concejal), Norina Lopéz (Concejal MC), Susana Ezcurra (Concejal MC), Néstor Cedrés (Concejal MC), Leandro Merlo Ezcurra (Sec. de Desarrollo Social - Concejal MC) Pellegrini Viviana Peredo (Pdta. Comité Distrito), Camila Beascochea (Cdata. Pdta. Comité Distrito), Alberto Genovart (Convencional), Leandro Lucero (Comisión Directiva Comité), Alejo Urturi (Concejal), Alicia Giamello (Concejal), Gustavo Balbo (Concejal), Jorge García (Concejal), Liliana Barzola (Concejal), María Cristina La Menza (Concejal), Sandra Tálamo (Concejal), Carlos Collante (Consejero Escolar), Jorge Maciel (Consejero Escolar), Natalia Rodriguez (Consejera Escolar), Silvina Carreoño (Consejera Escolar), Maira Fernández (Pdta. JR), Gerónimo Andrés (Cdato. Pdte. JR).

PUÁN / Guillermo Lafitte (Concejal), Liliana Leon (Funcionaria Municipal), Mauro Rollhauser (Vicepdte. Comite Distrito - Funcionario Municipal), Silvina Iglesias (Vicepdte. Comite Distrito), Leandro Graff (Concejal), Nicolas Nervi (Concejal), Natalia Kappes, Franco Intelisano (Convencional Titular).

SAAVEDRA / Germán Rau (Vicepdte. Comite Distrito), Yamil Sevenat (Convencional), Liliana Escuarchi (Convencional Sup.), Diego Vives (Concejal), Mónica Patricia Milano (Concejal), Mariana Casabone (Concejal), Estela Bartell (Consejera Escolar), Leticia Saavedra (Dir.a de Relaciones Institucionales), Cristian De Fulop (Pdte. JR).

SALLIQUELÓ / Dario Sabater (Pdte. Comité Distrito), Jorge Hernandez (Int. MC), Jacqueline Labarere (Concejal), Juan Torre (Concejal), Marcelo Gastaldo (Concejal - Cdato. Pdte. Comité), Leticia Benito (Consejera Escolar), Luis Carbone (Comisión Directiva Comité), Enrique Catteneo (Int. MC), Daniela Arana (Cdata. Vicepdta. Comité), Natali Seminth (Pdta. JR), Federico Pfund (Delegado Seccional JR), Catherine Gonzalez (Cdata. Delegada Seccional JR), Andres Gonzalez (Cdato. Pdte. JR), Martina Torres (Cdata. Vicepdta. JR), Talia Delfante (JR), Daniela Arana (Vicepdta. Comite Distrito), Carlos Sanchez.

TRES ARROYOS / Cristian Ruiz (Pdte. Comité Distrito - Consejero Escolar), Daiana de Grazia (Concejal), Marisa Marioli, Sandra Ozcariz, Carlos Correa, Graciela Elisio, Daniel de Francesco, Carolina Ezama, Marina Ezama, Macarena Vivas, Natalia Ruiz, Ignacio Gimenez, Guillermo Ruiz, Nazareno Gariglio, Carla Meyer, Carla Garcia, Natali Fazaro, Lucia Rodriguez, Mariano Perez.

TRES LOMAS / Monica Gallo (Pdta. Comité Distrito), Mariana Romano (Vicepdta. Comité Distrito), Cesar Juan Moreno (Vicepdte. Comité MC), Luciano Spinolo (Convencional), Nidia Silva (Concejal), Lujan Ponce (Concejal), Sebastian Garcia Rey (Concejal), Lucia Moncada (Pdta. JR).

TORNQUIST / Silvia Pessolani (Pdta. Comité Distrito), Cristian Raising (Pdte. HCD), Federico Labarthe (Concejal),Juan Manuel Ibarra (Concejal), Jose Fonfria (Concejal - Pdte. Subcomité Saldungaray), Angela Nazon (Pdta. JR), Sandra Kifer (Pdta. Subcomité Sierra de la Ventana).

VILLARINO / Nestor Schaab (Pdte. Comité Distrito), Luciano Grosso (Cdato. Pdte. Comité Distrito), Zoraida Chacair (Cdata. Vicepdta. Comite Distrito), Facundo Ivarra (Pdte. JR), Carolina Aldunate (Cdata. Pdta. JR), Cesar Aldunate (Convencional), Yesica Schaab (Concejal), Mariano Diez (Vocal), Daniel Grosso (Vocal Sup.).

Séptima Sección

AZUL / Juan Eduardo Saenz (Concejal), Pablo Aprea (Vicepdte. Comité Distrito MC), Agustin Puyou (Convencional Nac.), Juan Sempe (Pdte. JR MC), Daniel Perez Guedes (Concejal MC), Leandro Fissina (Sec. HCD MC), Norma Ocampo, María Rosana Masson, Diego Barberena, Claudia Rodriguez, Maria Frias, Pablo Benedicto, Adriana Leani, Marco Bustamante, Fernando Vera, Agostina Perez Guedes, Adelina Garaicochea, Pablo Jeanette Milenka, Pedro Benegas, Maria Chiriboga, Laura Franco, Juan Gartland, Josefina Herce Perelli, Enzo Funes Borda, Victor Gararaglia Martinez, Fiorella Marateo, Felipe Traina, Sofia Lucero, Luciano Diblasio, Shadia Molina, Matias Artiguenave, Griselda Ferrelli, Juan Ignacio Granda, Manuela Constantino, Andrea Sotelo, Marcos Galipo, Lucia Brito, Marcelo Vasquez, Sofia Conde, Dional Gomez Gutierrez, Patricia Luna, Hugo Lavin.

ROQUE PÉREZ / Carolina Ruiz (Vicepdta. Comité Disitrito), Fernando Martini (Concejal MC), Luciana Mangas, Fernando De Lucca, Gladys Pastorino, Araceli Giacomelli, Isidoro Mangas, Alicia Villa, Hugo Bonino, Guillermo Bonino, Mirta Rojo.

GRAL. ALVEAR / Delia Perez (Vicepdta. Comité Distrito), Sara Migliori (Sec.a UCR Gral. Alvear), Mauricio Gutkin (Tesorero UCR Gral. Alvear), Florencia Caballero (Concejal - Convencional Provincial), Alejandro Illescas (Convencional Provincial Sup.), Silvia Cappelletti (Pdta. HCD Gral. Alvear), Marcia Lázaro (Cdata. Convencional Provincial), Rafael Esnaola (Pdte.. Bque. JxC Gral. Alvear), Julio Morena (Concejal), Martiniano Valerga (Concejal), Maria Sivero (Concejal), Nancy Morena (Pdta. Consejo Escolar), Paola Leiva (Consejera Escolar), Fabián Alfredo Brusa (Consejero Escolar), Nestor Rahhal (Consejero Escolar), Fabrizio Criado (Pdte. JR Gral. Alvear), Joaquín Verón (Cdato. Pdte. JR Gral. Alvear), Margarita Costa (Vocal), Mauricio Albo (Vocal), Jimena Jattar (Vocal), Julio Martin (Vocal), Gabriela Ortiz (Vocal), Roberto José Gallo, Oscar Loza (Vocal), Mercedes Anido (Vocal), Daniel Cancela (Vocal), Maria Carrizo (Vocal), Adriana Merino (Vocal), Javiera Quincoces (Cdata. Vocal), Mauricio Pavioni Rozzi (Cdato. Vocal), Bernardo Barrere (Cdato. Vocal), Carla Pueblas (Cdata. Vocal), Amilcar Marquez (Cdato. Vocal), Sabrina Miglior (Cdata. Vocal), Raul Morena (Cdato. Vocal), Ivon Figueroa (Cdato. Vocal).

BOLÍVAR / Juan Carlos Moran (Dip. Provincial MC - Dip. Nac. MC), Amado Alberto Oscar (Pdte. Comité), Daniel Salazar (Vicepdte. UCR), Patricia Oroz (Concejal - Sec.a Gral. UCR), Luciano Carballo Laveglia (Tesorero Comité UCR), Nicolas Moran (Pdte. Bque. Concejales JxC Bolívar), Erreca José Gabriel (Concejal), Palomino Maria Emilia (Concejal), Mariel Venier (Consejera Escolar), Otano Maria José (Consejera Escolar), Dal Seno Augusto (Consejero Escolar), Gonzalez Flores Mercedes Daiana (Consejera Escolar), Croce Sergio, Maineri Juliana, Feoli Amílcar, Unzué Gabriela Analía, Criado Héctor Rubén, Danessa Paola Andrea, Godoy Roberto Fabio, Cuevas Mercedes, Murgades Gustavo, Sardón Mariana, Etcheverry Gustavo Javier, Federico Susana Beatríz, Umpierrez Alvarez Ramiro, Gherbi Jorgelina Nelida, Vicente José Ignacio, Piro Clarisa, Moura Héctor Raúl, Ocampo Maria Del Carmen, Iraguen Julian Pedro, Landoni Susana Doris, Reyes Angel Raúl, Palacio Sandra Noemí, Tamborenea Rubén Jose, Oriozabala Maria Del Carmen, Otano Celia Noemí, Fabris Pablo Marcelo, Apecechea Graciela, Bayón Oriana, Prosperi Maria Graciela, Carona Mirta María, Olivera Marta Elena, Garcia Elcira Alicia, Palacio Cristina Veronica, Schechtel Enrique Fabián, Cordeau Maria Malena, Suarez Walter Orlando, Palacio Elga Mabel, Rodriguez Palomino Estefanía, Erreca Juan Martín, Lamaizon Matias, Ortiz Brian Alexis, Fernandez Garrote Maria Clara, Santilli Hugo Gabriel, Suarez Bustamante Joaquín, Ramallo Ailen, Erreca Guillermina, Erreca Ezequiel, Lescano Micaela Carla, Allende Ana Paula, Creparula Maria Laura, Choren Elias Gabriel, Landoni Miriam, Ortiz Susana Teresa, Julio Mendiberr, Carolina Panyagua.

TAPALQUÉ / Marisa Álvarez (Pdta. Comité Distrito), Walter Cabrera (Vicepdte. Comité Distrito), Manuel Alberto Fittipaldi (Concejal MC), María Emilia Martínez, Martín Rosendo Lacelli, Katherine Aylen Eugui, Karen Denisse Chiclana, Evelyn Johanna Couyoupetrou, Alfonsina Sarmiento, Ruy José Perea, Valentina Bustos Álvarez, Elsa Magdalena Burgos, Antonio Bazán, Juan Pablo Echeverría, Cindi Katherine Borda, Mario Raúl Álvarez Rojas.

25 DE MAYO / Mauricio Garcia (Concejal), Marcelo Landaburu (Concejal), Marta Piñero (Concejal), Judith Ravina, Fabio Marra,M. Silvia Angiolini, Julia Pellegrini, Matias Brunelli, Ximena Sciorra Panesse, María Paz García, Carolina Andorno, Susana Ferrari, Martín Torre, Osmar Acuña, Omar Antonini, Mirta Copis, Martin Bindella, Felisa Rodriguez.

SALADILLO / Noelia Soledad Catullo (Pdta. Comité Distrito), Juan Ignacio Lopez Dominguez (Vicepdte. Comite Distrito), Alejandro Armendariz (Pdte. HCD Saladillo), Victoria Irañeta (Concejal), Josefina Capponi (Concejal), Marcos Macagno (Concejal), Manuel Cisneros (Concejal), Jorge Vicente Tenaglia, Laura Nelida Lacunza, Gonzalo Gallego, Zaira Lombardo, Gabriel Arsuaga, Yamila Artigas, Juan Carlos Ruviera, Anabella Fasano, Ezequiel Oscar Tarabú, Lía Carrique , Alejandro Mazo, Mercedes Curuchet, Guillermo Monetti, Estela Cecilia Salomón, Eduardo Ariel Benigni, Mariavictoria Ruiz, Miguel Derman, Norma Diaz, Marcos Zubiri, Ayelen Ponchione, Ceferino Ninni, Albertina Di Julio, Carlos Oscar Ezeiza, Estela Paoltroni, Sergio Daloia, Viviana Rodriguez, Fernando Arrospide, Matias Fosco, Vladimir Wuiovich, Celia Marconi, Cecilia Bustamante, María Rosa Negri, Julián Pippo.

OLAVARRÍA / Andres Malamud (Cdato. a Convencional Nac.), Franco Illescas (Cdato. a Pdte. Comité de Distrito - Ex Dir. Regional del IOMA), Guillermo Lascano (Concejal), José Luis Arguiñena (Concejal MC), Carlos Clavero (Ex Dir. Ejecutivo de Región Sanitaria IX), Mario Alfaro (Sec. Adjunto ATUNCPBA), Noelia Paola Odello, Barbosa Hector Oscar, Cides Romina , Obando Victor Hugo, Hernandez Mirta, De Cicco Sergio Daniel, Gargaglione María del Carmen, Gely Marcelo, Alcobedo Mirta, Amendolara Hector Carlos, Casamayor María Adela, Otamendi Esteban Luis, Corridoni María Andrea, Novoa Manuel, Etchechuri Valeria, Pighini Fernando, Mairani Zulema Beatriz, Arouxet Eugenio, Tucker M Raquel, Baigorria Rubén, Pepe Silvia, Delía Luciano Andres, Castagna Valeria, Armendano José Ernesto, Vivas Delia Noemí, Barrionuevo Gustavo, Pardo Noelia, Ikes José, Alonso Silvia Yolanda, Santana Cipriano, Olivera M Yolanda, Silva Mairani Fabricio David, Lascano Daniela Noemí, Silva Mairani Ivan Waldemar, Villar Claudia Azucena, Illescas Carolina Beatriz, Illescas Brenda Zulema, Illescas Carlos A, Casas Sequeira Martina Zulema, Pighini Micaela, Carli Milton Leonardo, Urdampilleta Pizzi Juan Ignacio, Vidal Facundo Wenceslao, Sterki Pedro Darío, Leiva Diego José, Giles Maximiliano Gastón, Gallardo Claudia Liliana, Fredes Luca Emanuel Sixto, Maffei Cristian Ariel, Lascano Sergio Fabián, Lascano Sol Agustina, Lascano Facundo Leonel, Espil Martín Cruz, Dolagaray Juan Manuel, Lascano Ernesto Francisco, Navarro Alan Karim, Neuville Pablo Adrián.

Octava Sección

LA PLATA / Claudio Frangul (Concejal), Raul Abraham (Concejal), Verónica Rivas (Concejal), Sergio Emilio Panella (Dip. Provincial MC), Alicia Beltrami (Ex Concejal), Fernando Gando (Ex Concejal), Guillermo Ronga Villafañe (Ex concejal), Leandro Bazze (Vicepdte. Junta Central La Plata), Maiten Agüero (Vicepdta. Convención Provincial), Nildia Guarneri (Tesorera Comité 1a Sección La Plata), Diego Rotela (Pdte. Comité 5a Seccion), Ignacio Gando (Pdte. JR La Plata), Virginia Saavedra (Pdta. Comité 8a Sección), Alexis Boye (Pdte. Comité 7a Sección), Valeria Tomes (Pdta. JR 7a Sección), María Marta Carullo (Pdta. 5a sección), Olga Canafoglia (Pdta. 2a sección), Osvaldo Palacios (Ministro de Economía PBA MC), Bernardo Wasinkievich (Vicepdte. Junta Central MC), Federico Humbert Lan ( Vicepdte. Comité Provincia MC), Pablo Juliano ( Pdte. JR PBA MC), Facundo Marroco (Pdte. JR La plata MC), Lisandro Lodola (Pdte. JR La plata MC), Marta Saavedra (Pdta. 8a seccion MC), Astrid Bogado (Pdte. 7a sección MC), Lorena Prieto (Pdta. 7a sección MC), Rubén Daniel Agüero (Pdte. 6a sección MC), Héctor Vázquez ( Pdte. 5a sección MC) Oscar Herrera (Pdte. 5a sección MC), Roberto Maccio (Pdte. 5a sección MC), Graciela Figueroa (Pdta. 3a sección MC), Carlos Santoro (Pdte. 1a sección MC), Horacio Alfaro( Pdte. 1a sección MC), Jorge Emilio Marchiano (Pdte. 1a sección MC), Ricardo Ferrer Picado (Pdte. 1a seccion MC), Vicente Castellari (Delegado Nac. JR MC), Amelia Cassiani (Convencional Provincial MC), Gustavo Amoreo (Convencional Provincial MC), Marcelo Molina (Convencional Nac. MC), Gustavo Staffolani (Delegado 7a sección La Plata), Hugo Becerra (Delegado 6a sección La Plata), Santiago Marafuschi (Delegado 1era sección), Rogelio Blesa (Sec. producción municipio), Raúl Cadaa (Sec. Gral. Municipalidad), Florencia Eguilor (Delegada Provincial JR), Abel Spadari, Abril Monserrat , Adalberto Bailheres, Adrián Jose Sampallo, Adrián Petrini, Adriana Dipp, Adriana Itri, Adriana Suarez, Adriana Talone, Agustina Allende, Agustina Carrera, Agustina Fernanda Ascurras, Agustina Quinterno, Alain Michel Bergeon, Alberto Adolfo Lucero, Alberto Pate, Alcides Salguero, Alejandro Agabogos, Alejandro Chiodini, Alejandro Espósito, Alejandro Oscar Cattaneo, Alejandro Quiroga, Alejandro Rivero, Alfredo Bernetti, Amalia Bagnola, Amanda Bravo, Ana Laura Blesa Rigotti, Ana Maria Alvez, Ana Maria Amichetti, Ana Rivero, Ana Rosa Villagra, Anabel Pereyra, Analia Del Bueno, Analia Marchan, Andrés Caruso, Andrés Suarez, Angel Jose Patri, Antares Romero, Ariel Casalla, Bautista Pereyra, Beatriz Ester Baus, Belen Gonzalez, Belen Vicente Nuccetelli, Bernardo Nano Tancredi, Carlos Alberto Donato, Carlos Alberto Pertierra, Carlos Bergeon, Carlos Caballero, Carlos Ceraño, Carlos Esayan, Carlos Lara, Carlos Leonardo Acosta, Carlos Monroy, Carolina Lombardi, Carolina Moreno, Carolina Vega, Cesar Camacho, Cesar Franco, Claudia Elizabet Balvidares, Claudia Gibert, Claudio Lavarra, Cristian Bettalio, Cristian Emilio Panella, Cristina Martinez, Daniel Horacio Avalos, Daniel Iparraguirre, Daniel Marisco, Daniel Oscar Arenas, Delia Ines Lopéz, Domingo Novello, Dora Lopez, Duilio Alfredo Lignasi, Eduardo Esteban Arias, Eduardo Gennaro, Eduardo Kechichian, Eduardo Velazco, Elda Arenas, Elisa Errasquin, Elsa Saavedra, Elsa Saenz, Elvira Lamboley, Elvira Lia Nuñez, Emanuel Almiron, Emanueli Alba, Emmanuel Acuña, Enrique Safar, Estela Etcheverria, Estela Nora Koszarek, Ester Silvia Rozumny, Esther Rivero, Etelvina Comai, Ethel Pacheco,Evelyn Huck, Fabian Barboza, Facundo Gomez de Sarabia, Facundo Kechichian, Federico Iparraguirre, Fermin Mauregui, Fernando Ascurras, Fernando Enrique Piantanida, Franco Antonio Fraccasi, Franco Piantanida, Freddy Chilaca Castro, Gabriel Delfino, Gabriela Esposito, Gabriela Pereyra, Gladis Fanelli, Gladis Mabel Lima, Gonzalo Fuentes, Gonzalo Marquez, Gonzalo Zapata, Graciela Cruz, Graciela Edith Legarda, Graciela Iparraguirre, Guido Pertini, Guillermina Testore, Guillermo Caceres, Guillermo Castelari, Guillermo Faes, Guillermo Horacio Fontan, Guillermo Labombarda, Gustavo Boye, Gustavo Maldonado, Gustavo Rodriguez, Gustavo Salas, Gustavo Santilli, Gustavo Vera, Haydee Mariño, Hebe Huck, Hector Quinteros, Hector Rubio, Hugo Bessolo, Hugo Crego, Hugo Deltin, Hugo Fabian Gomez, Hugo Osvaldo Sanchez, Hugo Sanchez, Iñaqui Goñi, Ivan Varde, Javier Irigoyen, Jimena Arias, Jorge Alvarez, Jorge Balaban, Jorge Daniel Lopez, Jorge Luis Gomez Saravia, Jorgelina Tixeira, Jose Sanchez, Jose Barragan, Jose Alvarez Eiras, Jose Carabajal, Jose Esposito, Jose Luis Giusti, Jose Luis Vicente, Jose Stacchiotti, Josefa Romero, Juan Beltran, Juan Carlos Bellusci, Juan Carlos Burroni, Juan Facundo Ramirez, Juan Jose Pera, Juan Manuel Porcel Peralta, Juan Pablo Beade Moure, Juan Pablo Vidal,Juan Santaella, Juan Zambosco, Kevin de la Canal, Kevin Flores, Lara Lastra, Laura Busse, Laura Liliana Gomez, Laura Pugni, Laura Rodriguez, Laura Rosana Harry, Lautaro Ariccia, Lautaro Gutierrez, Leonardo Javier Rabanaque, Leonor Carmen Lomonaco, Leticia Amieva, Liliana Batilana, Liliana Cabral, Liliana Vicondoa, Lorena Ben, Lorena Haurigot, Lucas Lima, Lucas Pablo Carrera, Luis Abraham, Luis Alberto Ruzzo, Luis Depauli, Luis Eduardo Sierra, Luis Guillermo Martinez, Luis Maria Rodriguez, Luisa Ramirez, Luisina Lofeudo, Luna Alejandra, Luna Mijael Ben,Mabel Martinez, Macarena Selvaggio, Magali Rezz, Malena Pereyra Bredice, Manuel Perez, Manuela Dupuy, Marcela Esther Sarasibar, Marcela Iori, Marcela Ledesma, Marcelo Seguini, Marcos Alinez, Marcos Martinez, Maria Claudia Bellusci, Maria Cristina Castel, Maria Elizabeth Hernandez, Maria Elizabeth Raimondi, Maria Florencia Delendati, Maria Florencia Isla, Maria Herrera, Maria Julia Palmieri, Maria Laura Casamiquela, Maria Luz Cebrio, Maria Ofelia Romano, Maria Stacchiotti, Maria Victoria Donate Maye, Mariano del Blanco Berisa, Mariana del Rio, Mariano Baldivares, Mariano Doli, Mariano Laboley, Mariano Milone, Marina Godoy, Marina Procchio, Marina Stacchiotti, Mario Alcalde, Mario Allende, Marisa Fornezza, Marta Angelica Marcantonio, Martin Salvi, Matilde Suarez, Mauro Lustig, Maximiliano Daniel Olivera, Macximiliano Perez Mazzuchi, Maximiliano Pis Diez, Maximiliano Vivas, Melanie Judith Bogado, Miguel Angel Targize, Miguel Lavarra, Miguel Tabares, Miriam Jara, Mirian Arislur, Mirta Ines Rivelli, Mirta Medel, Mirta Osbor, Mirta Riveli, Monica Aristimuño, Monica Patricia Pesce, Mora Josefina Amendola, Nahuel Fernandez, Nancy Liliana Tobbia, Natacha Guiñazu, Natalia Manello, Nelly Gamondi, Nelly Rosili, Neri del Favero, Nicolas Belingeri, Nicolas Contini, Nidia Pennacchioni, Nora Alicia Lopez, Norali Mariana Barbero Viegas, Norberto Rivas, Norma Cruz, Ofelia Noemi Scelsio, Olga Yavico, Oscar Carlos Arena, Oscar Gil, Oscar Petrucelli, Oscar Pirani, Oscar Revuelto, Pablo Lovazzan, Patricia Alvarez, Patricia Fantuzzi, Patricia Gerace, Patricio Hiriart, Paula Perez, Paz Fontan Sempe, Rafaela Segovia, Raiza Teixeira Rocha, Ramon Ruben Montini, Raul Barbosa, Raul Castro, Raul Fernandez, Raul Lujan Seimandi, Ricardo Boye, Ricardo Jose Ferrer, Ricardo Rodriguez, Ricardo Suarez, Ricardo Tancredi, Ricardo Trobo, Ricardo Trono, Roberto de la Torre, Rodolfo Balas, Rodolfo Lopez, Rodrigo Mulet, Rolando Rivera Pomar, Roman Dario Natali, Romina Amitrano, Rosario Ismael Villegas, Roxana Delfina Picado, Ruben Barcelo, Ruben Illescas, Ruben Mogni, Ruben Perossi, Sandra Elizabeth Nieman, Sandra Etchebarne, Santiago Figueroa, Saul Sivori, Sebastian Bravo, Sebastian Deramo, Sebastian Tadeo Lanari, Sergio Dominguez, Sergio Mauricio Pellegrino, Silvia Costana, Silvia Guidi, Silvia Monica Zubiri, Silvia Pruneda, Sofia Madueño, Sol Odo, Soledad Fontana, Sophie Diaz, Stella Arraigada, Susana Cruz, Susana Elizabeth Caboutti, Susana Sarubi, Tatiana Caceres, Teresa Goicoa, Teresa Zeneroni, Teresita Maria Gomez, Tito Orsini, Valentin Suarez, Valeria Venturin, Veronica Alejandra Cortazzo, Veronica Wilkinson, Victoria Alconada Alfonsin, Victoria Olivera, Vilma Mercante, Vittorio Gallina, Walter Fariña Basile, Yanina Sosa, Yesica Anahi Acosta, Yolandda Fernandez, Yole la Torre.