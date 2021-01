Shia LaBeouf en el ojo de la tormenta: separación y denuncias por abuso y violencia

Shia LaBeouf y Margaret Qualley se convirtieron en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales luego de que se conociera la noticia de su separación. El dato del final de la relación fue difundido por la revista People y en cuestión de minutos la noticia dio la vuelta al mundo.

Si bien la ruptura causó impacto lo que más revuelo generó fue el motivo que habría llevado a la joven a ponerle fin a la relación: las denuncias por abuso sexual y psicológico, además de violencia, por parte de su ex pareja, la cantante británica FKA Twigs.

“Se separaron el sábado. Están en diferentes momentos en sus vidas”, dijo la fuente sobre la pareja que fue vista en público varias veces.

Otra fuente le dijo a la misma revista que la actriz de Érase una vez en Hollywood, era muy consciente de las críticas que estaba recibiendo por continuar saliendo con el actor a pesar de que las acusaciones en su contra por atacar sexual y físicamente a su ex ya eran de público conocimiento.

it may be surprising to you to learn that i was in an emotionally and physically abusive relationship. it was hard for me to process too, during and after i never thought something like this would happen to me.