A los colegas médicos. A los anestesiólogos. A la comunidad en general.

En el año 2011, decidimos en forma unánime, comprometernos con el hospital público y coordinamos en conjunto con los Ministerios la cobertura de todos los hospitales del país.

Nos sorprende y nos preocupan las medidas cautelares contra nuestras Asociaciones cuando los Ministerios, Municipios y Directivos de Hospitales, estaban en conocimiento por comunicación fehaciente de la situación del convenio desde octubre de 2020.

El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollán, y el Viceministro de Salud, Dr. Nicolás Kreplak, no solo han destratado a nuestros colegas, sino que además, no los reciben para poder buscar una solución. Como contra partida los recibe una abogada, que es necesaria para las cuestiones técnicas, pero imposible resolver cuestiones de seguridad que nos competen exclusivamente a los médicos.

Colaboramos a lo largo y a lo ancho del país siempre, pero más aún, en estos tiempos de pandemia:

- En nuestros Centros de Simulación se probaron prototipos de respiradores fabricados en Argentina.

- Contamos con anestesiólogos dispuestos a viajar a cualquier lugar del país.

- Donamos Equipos de Protección Personal.

- Mantuvimos reuniones con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), para coordinar los trabajos en conjunto con ellos en las Unidad de Terapia Intensiva (UTI), y le planteamos el anestesiólogo COVID, para evitar que se expusieran los pocos terapistas con los que contamos en el país (2000), nosotros somos 6.000 profesionales.

Pero la cobertura no significa hacerla de cualquier manera. Debemos garantizar la seguridad de nuestros pacientes y las condiciones laborales dignas, éstas son las columnas fundamentales de nuestra especialidad, porque sin ellas, podríamos ocasionar daños irreparables o incluso muerte a nuestros compatriotas.

Como Federación una vez más, estamos dispuestos a interponer nuestros buenos oficios en pos de la salud de los pacientes y la cobertura de la salud pública.

Comité Ejecutivo

Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia

Analgesia y Reanimación

