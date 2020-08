Otra vez los negocios de la política se anteponen a los derechos del trabajador

SOLICITADA

SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINO

Puertos San Nicolás - Ramallo

Adherido a la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval

Las Heras Nº 7 (2900) San Nicolás - Buenos Aires

OTRA VEZ LOS NEGOCIOS DE LA POLITICA SE ANTEPONEN

A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

El S.U.P.A. - Puerto San Nicolás, es un sindicato que agrupa trabajadores portuarios del Puerto de San Nicolás; contamos con 500 afiliados que prestan sus tareas de carga y descarga en los Puertos y Ante Puertos de los Partidos de San Nicolás de los Arroyos y Ramallo ámbito territorial de nuestro Gremio. En el Puerto de San Nicolás donde se desarrolla principalmente la mayor actividad portuaria, dependen no solo nuestros afiliados sino más de siete familias, que en forma directa e indirecta encuentran el sustento diario en la actividad Portuaria del Puerto de San Nicolás. Conocemos nuestras necesidades como las de los compañeros afiliados a otros Gremios hermanos, como consecuencia de la actividad que nos agrupa y nos relaciona con el trabajo cotidiano de cada puerto.

Nos compromete la misma normativa de protección sindical de rango constitucional, en línea con la trascendencia de los derechos protegidos; la de los trabajadores afiliados a un puerto que merecen de la defensa colectiva como mecanismo necesario para evitar que prevalezcan intereses particulares.

Sin embargo, el Estado Provincial, bajo la anterior gestión de María Eugenia Vidal, ha abandonado y postergado tal defensa del débil, priorizando intereses empresariales de amigos del poder local, en miras a un negocio portuario a costa del erario y los activos públicos provinciales.

Tuvo su inicio con la Creación del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, entre la Provincia y el Municipio de San Nicolás, realizado en forma inconsulta con los distintos estamentos del quehacer portuario, llámese empresas de estibaje, gremios que diariamente prestan el trabajo para el funcionamiento del puerto, etc., finalmente se coloca el broche de oro con la designación de los representantes en el directorio del Consorcio, el cual fuera integrado por personas representando cámaras que ninguna representación tienen en nuestro puerto, gremios que no representan a ningún trabajador que realiza actividad activa en el Puerto, UATRE que representa a los peones de campo y MARINA MERCANTE que representa a los trabajadores embarcados, es más ninguno de los integrantes del directorio pisaron nunca jamás el Puerto de San Nicolás, nunca trabajaron en el mismo, solo tienen una virtud son todos amigos del Gobierno Municipal de San Nicolás.

En tanto las empresas que realmente prestan tareas en el Puerto, como nuestro Gremio que representa el ochenta por ciento de los trabajadores que diariamente posibilitan el trabajo del Puerto, como otros gremios amigos quedamos afuera del Directorio, sin causa que lo justifique.

Deja así desprotegido al trabajador sin una representante genuino que sirva de límite y control a intereses ajenos al quehacer portuario de San Nicolás, permitiendo la concreción de negocios particulares sin importar la mayor defensa que merece la protección sindical.

De tal modo sin el debido control de los sectores directamente involucrados a la actividad portuaria de San Nicolás, ha trascendido la posible adopción de decisiones dirigidas a privatizar y monopolizar la operación portuaria generando la circunstancia para un mayor abuso y hegemonía del empresario privilegiado.

Ya ahora bajo una gestión gubernamental con una impronta más afín a la defensa del trabajador más desprotegido, se debe subsanar y revertir tamaño atropello con la consecuente designación del representante sindical correspondiente al SUPA, como gremio con casi la totalidad de afiliados que se desempeñan en el puerto de San Nicolás, como igualmente la representación de las empresas que activamente se desempeñan en el Puerto de San Nicolás y no cámaras que para nosotros son meros sellos de goma.

Señor Gobernador Kicillof, le pedimos remedie el inexplicable error de la gestión de la ex Gobernadora Vidal, restableciendo la protección sindical con la designación de representantes genuinos en el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás. Recordamos también estimado Gobernador las reuniones realizadas durante la campaña en nuestra Ciudad, donde se le informó el estado del Puerto y las maniobras arteras preparadas para su privatización y sus promesas de inmediata intervención del Directorio del Consorcio, para encontrar entre todos los interesados un destino para nuestro Puerto, que continúe dando trabajo y no se transforme en Privado dejando en la calle a todos nuestros trabajadores.

Cro. Axel le solicitamos poner fin al atropello, de la Gobernadora, hemos actuado administrativamente rechazando desde la creación del Consorcio hasta la designación del Directorio, siendo ignorados por la ex Gobernadora nos vimos obligados a recurrir a la justicia a través de una acción judicial, logrando una medida cautelar contra el Consorcio de Gestión para evitar que traten la "iniciativa privada" que tienen en cartera, logro que la Fiscalía de Estado actualmente a su cargo Apeló.

Hemos agotado todas las vías posibles, desgraciadamente no nos queda otra medida que tomar como próximo paso medidas de acción directas, para salvaguardar la fuente de trabajo de miles de familias Nicoleñas que dependen del puerto de San Nicolás.

Compañero Axel el destino de esas familias y del Puerto de San Nicolás se encuentra en sus manos esperamos urgentemente el cumplimiento de su promesa.

Eduardo Ramón Ferreyra

Secretario General

S.U.P.A. Puerto San Nicolás