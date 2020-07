Convocatoria a elecciones internas

SOLICITADA

El Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, convoca a sus afiliados, a la elección interna a realizarse el domingo 11 de octubre de 2020 de 8 a 18 horas, con el objeto de elegir a) setenta y tres (73) Delegados a la H. Convención Nacional y 30 Suplentes: b) cuatro (4) Delegados Titulares al Comité Nacional: dos (2) Delegados Suplentes al Comité Nacional: c) trescientos setenta y ocho (378) Delegados Titulares a la Honorable Convención Provincial y sus respectivos suplentes, de acuerdo al siguiente detalle: Un (1) Convencional Titular y un (1) Convencional Suplente por los Distritos de: Adolfo Alsina, Alberti, Arrecifes, Baradero, Bolívar, Brandsen, Ayacucho, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Cnel. Dorrego, Colón, Daireaux, Coronel Pringles, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, González Chaves, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Benito Juárez, Las Flores, Laprida, Leandro N. Alem, Lezama, Lobería, Magdalena, Maipú, Monte, Monte Hermoso, Mar Chiquita, Marcos Paz, Navarro, Patagones, Pellegrini, Pila, Pinamar, Presidente Perón, Puán, Punta Indio, Rauch, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Salliqueló, Salto, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino: dos (2) Convencionales Titulares y dos (2) Suplentes por los Distritos de: Azul, Balcarce, Bragado, Berisso, Cañuelas, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, General Rodriguez, Coronel Suárez, Lincoln, Lobos, Mercedes, Nueve de Julio, Partido de la Costa, Pehuajó, Saladillo, San Pedro, San Vicente, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Veinticinco de Mayo: tres (3) Convencionales Titulares y tres (3) Convencionales Suplentes por los Distritos de: Campana, Junín, Coronel Rosales, Ezeiza, Luján, Necochea, Olavarría y Zárate: cuatro (4) Convencionales Titulares y cuatro (4) Convencionales Suplentes por los Distritos de: Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Pergamino, San Fernando, San Nicolás y Tandil: cinco (5) Convencionales Titulares y cinco (5) suplentes por los distritos de: Esteban Echeverría, Florencio Varela y Malvinas Argentinas: seis (6) Convencionales Titulares y seis (6) suplentes por los distritos de Berazategui, Moreno y San Miguel, y siete (7) Convencionales Titulares y siete (7) suplentes por el distrito de: Pilar, Avellaneda y Merlo: ocho (8) Convencionales Titulares y ocho (8) suplentes por el distrito de: Almirante Brown, General San Martín, Morón, Tres de Febrero y Tigre: nueve (9) Convencionales Titulares y nueve (9) suplentes por los distritos de: Bahía Blanca: diez (10) Convencionales Titulares y diez (10) suplentes por los distritos de: Vicente López, Lanús, Lomas de Zamora y once (11) Convencionales Titulares y once (11) suplentes por el distrito de: San Isidro y Quilmes: dieciséis (16) Convencionales Titulares y dieciséis (16) suplentes por el distrito de: General Pueyrredón y La Plata: diecisiete (17) Convencionales Titulares y diecisiete (17) suplentes por el distrito de: La Matanza; d) veinticuatro (24) miembros Titulares al Comité de la Provincia de Buenos Aires, con especificación expresa de los Candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero y (12) doce vocales suplentes: e) Autoridades de Comité de Distrito y Comités de Circuito: de acuerdo a lo que en cada caso corresponda según la Carta Orgánica Partidaria. Fijar como fecha límite para la presentación de Listas, el día 11 de septiembre de 2020 a las 24:00 horas. La organización de los referidos actos eleccionarios, quedará en manos de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, con facultad para dictar todas las normas que entienda conducentes a su mejor organización y desenvolvimiento. La presente convocatoria incluye la que corresponde que realicen los Comités de Distrito, sin perjuicio de que estos difundan los locales en que funcionarán las mesas receptoras de votos y sus respectivas autoridades y comunicar tales circunstancias a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Dispónese que en las elecciones de autoridades partidarias se utilice el padrón partidario que a tal efecto suministre el Juzgado Federal con competencia electoral. Firma: Daniel SALVADOR, Presidente; Carlos FERNÁNDEZ, Vicepresidente 1°, Pablo Domenichini, Secretario General, Sandra Paris Tesorera.