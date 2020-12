Estafas virtuales: alertan por falsa bonificación de 4.000 pesos en combustibles

Días atrás se dio a conocer un caso que relacionaba a la empresa Axion con una estafa de cobro de un subsidio. La estafa consitía en promoter un bono de $ 4.000 a quienes proporcionaran los datos de sus tarjetas de crédito.

Al momento de redactar esta información, el sitio web ya no está disponible, sin embargo, ante cualquier duda, no vale la pena arriesgarse.

CUIDADO: #phishing de #AXION. Con el pretexto de un FALSO bono de $4.000, roba datos personales y de la tarjeta de crédito.

Alojado en @GodaddyLatam @GoDaddy. Already report to abuse@, please block pic.twitter.com/qVmh5sxkQC — AntiPhishing Latinoamérica (@AntiPhishing_La) December 4, 2020

Si bien no hay cifras oficiales, diversas fuentes del sector financiero confirmaron que el aumento de este tipo de delitos fue "exponencial" en los últimos meses y que, en algunos bancos, llegó a registrar un incremento del 500% respecto a los niveles de enero.



Por este motivo, unas 35 entidades financieras de todo el país agrupadas en las cuatro cámaras bancarias comenzaron una campaña conjunta de concientización en redes sociales para advertir a la gente del peligro de compartir información sensible con desconocidos.



Los consejos son simples pero imprescindibles para evitar que los ciberataques se sigan replicando: no dar datos confidenciales por teléfono, correo o SMS; ingresar siempre al homebanking a través de la página oficial del banco y no por un buscador; nunca ir a cajeros automáticos si te lo piden por teléfono; verificar que las cuentas de redes sociales de los bancos cuenten con un tilde azul de validación.