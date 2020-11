SOLICITADA: De los excesos de la gestión Passaglia a la comunidad portuaria de San Nicolás

ESPACIO PATROCINADO

DE LOS EXCESOS DE LA GESTION PASSAGLIA A LA COMUNIDAD PORTUARIA DE SAN NICOLAS. LA DEMOLICION Y EL BLOQUEO DEL INGRESO A MOVIPORT S.A.

Somos una empresa familiar formada hace más de 40 años que desarrolla la actividad logística con fertilizantes que ingresan por el puerto de San Nicolás. Contamos con 250 empleados directos que se desempeñan en nuestra planta de 20 hectáreas de las que 50.000 metros2 son cubiertos. En nuestras instalaciones se procesan, depositan y despachan fertilizantes sólidos que representa el 15% del total que se aplica en el país.

Durante la semana pasada hemos sido víctimas, una vez más, del exceso del gobierno Municipal bajo la gestión del Intendente Passaglia.

En esta oportunidad fue la demolición y el bloqueo de la avenida de acceso principal de ingreso a nuestro establecimiento con la intención de impedir el ingreso a la planta y el normal desarrollo de nuestra actividad. Fueron demolidos 200 metros lineales de pavimento de hormigón por todo el ancho de la avenida.

No hubo planificación de obra o estudios técnicos fundados en reglas básicas de la ingeniería y exigidos por la normativa vigente, tampoco algún preaviso o coordinación con nuestra empresa según exigen las normas para evitar mayores perjuicios. Por el contrario, se obligó a trabajar de noche a una cuadrilla municipal y arrojar los escombros en el portón de entrada de los camiones al establecimiento, por si había alguna duda de cuál era la verdadera intención.

Nada importaba en ese afán de perjudicar; ni siquiera los cuidados y prevenciones por las instalaciones de gas de Litoral Gas S.A. y del principal suministro de agua de la ciudad que atraviesan la avenida afectada, con el consiguiente peligro de la provisión de servicios esenciales y de una explosión.

Sucede que la premura de los funcionarios era necesaria para lograr el mayor perjuicio posible; ellos saben que por la estacionalidad del uso del fertilizante este es el momento de mayor actividad y en estos días 300 camiones diarios utilizan ese acceso.

Afortunadamente pudimos contar con la tutela Judicial que cautelarmente ha impedido al municipio avanzar con esta obra manifiestamente ilegítima y perjudicial, poniendo un freno a tamaña ilegalidad.

Tal remedio sirve para confirmar el exceso de la administración Passaglia, con la anuencia y participación directa del Secretario de Servicios y Ciudad Inteligente, Ingeniero Capra. Su negligencia o intención deliberada puede expandirse a otros ámbitos del quehacer portuario como miembro del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto, donde se ha asegurado la participación y conducción casi exclusiva del intendente y el resguardo de sus intereses. Tal participación le fue negada de modo arbitrario a algunos de los legítimos usuarios del puerto, conforme exige las normas, designando en su reemplazo a sujetos sin ninguna relación portuaria pero relacionados con el poder municipal.

Bajo tal ilegitima representación el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto dispone con desenfreno y sin justificación válida: de mayores beneficios a permisos ya otorgados, de la calificación de interés público a proyectos de iniciativa privada que otorgan la operación exclusiva a una única empresa, y del otorgamiento de activos de principal trascendencia portuaria; todo ello provoca la renuncia a un puerto público y su entrega al interés y beneficio privado de un sector empresarial.

Está claro pues que el tema no está resuelto; ni el municipio está dispuesto a cumplir con el fallo judicial que lo obliga a permitir el libre acceso a la planta de Moviport S.A., ni el Consorcio pretende obviar sus prerrogativas con medidas de entrega de los activos portuarios en beneficio de un sector privado.

Seguimos alertas; preocupados y consternados, pero convencidos de que no hay que bajar los brazos.