Noel y Liam Gallagher, de Oasis, dejaron de lado las diferencias y se despidieron de Diego

La muerte de Diego Maradona generó miles de reacciones de parte personalidades de todos los espectros. Desde el deporte, el arte, la literatura, hasta la música, la política y la religión, se tomaron unos minutos para rendirle homenaje al astro del fútbol mundial.

Entre tantas dedicatorias, dos que llamaron la atención fueron las de Noel y Liam Gallagher, integrantes de Oasis.

Buenos Aires ‘97.

What a life.

What a legend.

(He was under house arrest at the time!!) pic.twitter.com/7TIcTBSP2b