Thelma Fardin continúa en el ojo de la tormenta por su posteo sobre la muerte de Maradona

La actriz Thelma Fardin continúa en el ojo de la tormenta por el posteo que realizó en su cuenta de Instagram para despedir a Diego Armando Maradona.

La joven se convirtió en tendencia y por estas horas continúa siendo uno de los temas más replicados en las redes por el mensaje que publicó junto a una foto del Astro en el que realiza una defensa de antemano de las posibles críticas que recibiría por "ser feminista" y postear algo en recuerdo del Diez.

Comienza con un "A Dios" a Maradona, y prosigue: "Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol de Diego me maravilló la vida entera ¿Ustedes tienen todo resuelto en este cambio de paradigma?".

La defensa anticipada que realizó Fardin de su publicación tiene que ver con que la muerte de Maradona se produjo en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminiación de la Violencia Contra la Mujer, y en las redes, muchos usuarios resaltaron la paradoja de que Maradona tenía algunas acusaciones por haber tenido episodios de violencia machista.

Más allá de la lluvia de críticas que recibió Fardín, su posteo sobre Maradona cosechó más de 41.000 likes de los usuarios de Instagram.